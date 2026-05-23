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Valencia - Barcelona, en directo hoy: partido de LaLiga EA Sports, en vivo
Sigue el minuto a minuto de la última jornada de LaLiga EA Sports entre el Valencia y el Barça desde Mestalla
ONCE OFICIAL DEL BARÇA
Estos son los elegidos de Hansi Flick para el último partido de la temporada:
Szczesny; Eric, Araujo, Gerard Martín y Balde; Gavi, Bernal y Olmo; Ferran Torres, Lewandowski y Rashford.
Tercer pasillo
El equipo recibirá, como ya ocurrió ante el Alavés en Mendizorroza y ante el Betis en el Camp Nou, el pasillo de campeón. Será el último antes de poner el cierre final a una temporada oficial en la que el Barça ha confirmado su dominio a nivel de competiciones españolas.
La motivación del Valencia
El duelo ante el Valencia es, pues, intrascendente para los blaugrana a nivel de clasificación, aunque no lo es para los che, que, pese a no depender de sí mismos, aún tienen opciones serias de jugar competición europea la próxima temporada, a solo dos puntos del Getafe (plaza de Conference League)
Tres puntos más servirían para lograr la cuarta mejor marca desde que se instauraron los tres puntos por victoria. Solo los cien puntos de Mourinho en el Real Madrid (11-12) y Tito Vilanova y Jordi Roura en el Barça (12-13) y los 96 de Pep Guardiola en la 10-11 superarían al actual Barça de Hansi Flick, que ganó su primer título liguero con 88 puntos.
Reto para Flick
En juego, algunos retos estadísticos: no se llegó a los cien puntos, pero sí se completó el pleno de victorias como locales. El último de ellos, esta noche en Mestalla, lo protagoniza Flick, que puede superar las 59 victorias de Luis Enrique en Liga en sus dos primeras temporadas. Ganando al Valencia, el alemán alcanzaría las 60 en 76 encuentros.
Bona tarda a tothom! Esta noche tenemos en Mestalla final de fiesta para el Barça masculino, que tras diez días de celebración del título liguero, pone punto final a la temporada 2025/26 en la que ha conquistado LaLiga EA Sports y la Supercopa en Arabia.
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