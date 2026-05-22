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Valencia - Barça: horario y dónde ver el último partido de La Liga EA Sports
A qué hora y dónde ver la el último partido de liga entre el Valencia CF y el FC Barcelona
El FC Barcelona recibe al Valencia este sábado 23 de mayo a las 21:00 horas en el Estadio de Mestalla, en un duelo correspondiente a la jornada 38 de LaLiga EA Sports 2025/26. Será el último partido de la temporada para el conjunto azulgrana, ya campeón de Liga, en una noche que servirá para cerrar el curso fuera de su feudo y seguir dejando buenas sensaciones sobre el césped.
No es un encuentro definitivo ni decisivo para el Barça, que ya tiene asegurado el título, pero sí una oportunidad para demostrar que incluso sin su once de gala sigue siendo capaz de competir al máximo nivel. Enfrente estará un Valencia que llega en dinámica ascendente y con mucho en juego, ya que todavía pelea por una plaza en la próxima edición de la Conference League.
Todo apunta a que será uno de los onces más imprevisibles de la temporada. Con el Mundial a la vuelta de la esquina y la Liga ya resuelta, muchos futbolistas afrontan el partido con la lógica intención de evitar riesgos innecesarios. Flick deberá decidir entre dar descanso a piezas importantes o mantener su nivel de exigencia habitual e ir con todo, pese a que el Barça ya no puede alcanzar los 100 puntos. Lo único seguro es que el técnico alemán no entiende otra forma de competir que no sea rindiendo al máximo hasta el final.
HORARIO DEL VALENCIA - BARÇA
El partido entre el Valencia y el FC Barcelona, correspondiente a la Jornada 38 de la Liga EA Sports, se disputará el sábado 23 de mayo a las 21.00 horas en el Estadio de Mestalla
DÓNDE VER EL VALENCIA - BARÇA
El enfrentamiento entre el Valencia y Barça se podrá ver por TV y online a través de la plataforma DAZN (DAZN La Liga).
Además, también podrás seguir todo lo que suceda en el partido a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
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