Valdano desvela las claves de la semana trágica del Barça

Jorge Valdano se sumó al cúmulo de analistas que en las últimas horas han analizado más o menos a fondo lo sucedido en el Barça a lo largo de la última semana. La derrota frente al PSG, en la Champions League, y la goleada encajada en la visita liguera al feudo del Sevilla han provocado todo tipo de reacciones. En Movistar Plus, el técnico y analista señaló algunas de las claves que han incidido para que el conjunto de Hansi Flick haya encadenado dos resultados tan adversos y, sobre todo, haya mostrado una imagen de clara inferioridad ante los equipos de Luis Enrique y Matías Almeyda.

Según el criterio de Valdano, las derrotas ante el PSG y el Sevilla tienen un nexo común visto lo sucedido sobre el terreno de juego. Todo arrancaría en el duelo disputado en el Estadi Olímpic. "El PSG dejó al Barcelona un poco vulnerable", señaló. Y es que la evidente superioridad del conjunto de Luis Enrique en muchos momentos del encuentro provocó que "el Barcelona terminara siendo consciente de algunas de sus debilidades. Especialmente en los últimos 30 minutos del encuentro".

Las secuelas del KO europeo frente al PSG se habrían trasladado al Sánchez Pizjuán, al menos bajo el punto de vista de Valdano. En el caso de la apabullante victoria del Sevilla, quiso destacar un factor táctico fundamental a la hora de desarmar casi por completo el sistema activado por Hansi Flick: "la agobiante presión que ejerció el Sevilla".

Valdano se extendió un poco más para calificar la estrategia llevada a cabo por el técnico Matías Almeyda. "Fue una presión hombre a hombre en un partido 'bielsístico', que ahogó a los centrocampistas del Barcelona". La clara alusión al sistema recurrente del actual seleccionador chileno, Marcelo Bielsa, fue el arma fundamental que Flick no habría sabido contrarrestar para salvar los muebles en Sevilla.