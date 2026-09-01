El vacile entre Lamine y Szczesny al final del Barça-Rayo

Lamine Yamal ha vuelto a sonreír. La estrella del FC Barcelona marcó sus dos primeros goles de la temporada en el partido de este lunes contra el Rayo Vallecano. Tras un inicio complicado, donde llegó a ser sustituido contra el Elche, el '10' se ha reencontrado con su mejor versión y sus compañeros lo saben.

Después del encuentro en el Spotify Camp Nou, Szczesny, uno de los hombres más carismáticos en el vestuario azulgrana, se dirigió a Lamine de manera muy expresiva, en tono bromista. El campeón del mundo no dudó en contestar al vacile del guardameta entre risas, señalándole con el dedo ante la atenta mirada de Anthony Gordon y Raphinha, autor de otros dos tantos que lo colocan como pichichi de la competición.

El inglés y el brasileño, que se acercaron a felicitar al jugador de Rocafonda, acabaron también a carcajadas. Incluso uno de los linieres de Hernández Maeso, árbitro del partido, esbozó una sonrisa cuando pasó por allí camino al túnel de vestuarios.

Lamine Yamal se reencontró con su fútbol y con los goles, tras ocho partidos seguidos sin ver portería entre club y selección. Aunque contra el Athletic Club en la segunda fecha ya tuvo mayor protagonismo, se marchó disgustado por no marcar el primer gol de la temporada, en parte por la sobresaliente actuación de Unai Simón.

Sin embargo, ante el Rayo se desquitó de inmediato con dos golazos. En el 21', puso el 2-1 momentáneo con un trallazo a la escuadra. Un gol, además, muy especial para él, pues se trataba del número 50 con la camiseta del Barça, el jugador más joven en conseguirlo en toda la historia del club. Por otro lado, en los compases finales situó el 5-2 definitivo con un lanzamiento ajustado, imposible para Dani Cárdenas.

Szczesny, por su parte, ha vuelto a demostrar que su función va mucho más allá del terreno de juego. El polaco de 36 años, relegado al tercer portero con la llegada este verano de Dominik Livakovic, es un líder en el vestuario y uno de los futbolistas más queridos de la primera plantilla.