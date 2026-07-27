Las vacaciones de Ferran bajo el sol, junto a Ilia Topuria y Marcos Llorente

Ferran Torres se encuentra de vacaciones en Ibiza. El de Foyos fue el gran protagonista de la final de la Copa del Mundo al anotar el gol que le dio a España la segunda estrella. Pero tras una temporada larga y exigente, con hasta 49 partidos disputados, Ferran ha decidido ponerle pausa a la vida y descansar.

En un carrusel de fotografías que ha publicado en su cuenta de Instagram, se le ve con todos sus amigos y sobre todo, una persona a la que ya considera inseperable: Marcos Llorente, su gran amigo y quién sabe si compañero. Durante el Mundial, ya formó parte del 'clan del Sol'. Estuvo al lado del futbolista del Atlético de Madrid durante la gran parte del torneo y al finalizar, han decidido marcharse juntos a las Islas Baleares.

Modo 'relax' activado

En las fotos se ve al delantero azulgrana en un barco, tomando el Sol y saliendo de fiesta en Ushuaia, la discoteca en la que acuden muchas personalidades de todos los sectores. También se le ve junto a Ilia Topuria, con quién se ha reencontrado en la discoteca y ya parece visiblemente recuperado del combate con Justin Gaethje.

Además de disfrutar del ambiente de Ibiza, Ferran también ha aprovechado estos días para rodearse de su círculo más cercano antes de regresar a la rutina de entrenamientos y preparar la nueva temporada.

Todo apunta a que estas vacaciones servirán para recargar energías de cara a un año en el que quiere ser importante y tener minutos. Mientras tanto, sus publicaciones en redes sociales muestran a un Ferran relajado, disfrutando del verano, del mar y de la compañía de sus amigos, en unas imágenes que no han pasado desapercibidas nada más publicarlas en sus redes sociales.

Ofertas o renovación: pendiente de su futuro

El atacante valenciano está atravesando por uno de sus mejores momentos, pero su futuro es una incógnita. Ha sonado para varios equipos, como el Paris Saint-Germain o el Atlético de Madrid. Termina contrato en 2027 y tiene una oferta de renovación encima de la mesa.

El delantero del Barça es consciente de que en el equipo culé podría tener más opciones de jugar, sobre todo tras la baja de Robert Lewandowski. Sin embargo, el atacante de Foios no se siente valorado dentro del club y prefiere cambiar de aires. Además, cabe recordar que tiene contrato en vigor hasta 2027 y el Barça aún no ha hecho ningún movimiento para renovarle.

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Pero más allá del fútbol, como él comenta: "No todo iba a ser fútbol, pero no se me olvida que somos campeones del mundo", no será hasta dentro de unos días cuando decida qué hacer con su futuro.