Uruguay, con Ronald Araujo

Después de su actuación contra el Chelsea en la 5ª jornada de la Fase liga de la Champions League, en la que fue expulsado al borde del descanso, Ronald Araujo ha decidido darle al botón de pausa en su vida. El futbolista le pidió al club un tiempo para desconectar y recuperarse mentalmente porque se ve incapaz dar su mejor versión en el campo y no quiere perjudicar al equipo.

Han pasado dos semanas y cuatro partidos desde la noche en Stamford Bridge, donde el Barça perdió por 3-0 y Araujo no ha vuelto a vestir la camiseta blaugrana. Tal y como informamos en SPORT este martes, el defensa ha puesto rumbo a Israel para emprender un viaje espiritual, con el objetivo de desconectar unos días en una experiencia religiosa y cultural. Será una estancia corta, pensada para desconectar, hacer algo de turismo y encontrar un espacio de calma que le permita recomponer sensaciones.

En el entorno futbolístico se ha generado un clima amplio de comprensión hacia su situación, entendiendo que se trata de un aspecto humano y sensible que trasciende lo deportivo. En este sentido, no únicamente el FC Barcelona, también la selección de Uruguay ha mostrado su apoyo públicamente en redes sociales con el siguiente mensaje: "¡Estamos con vos, Ronald!", adjuntando una fotografía del futbolista con la indumentaria del combinado charrúa.

Desde el club catalán se le ha transmitido respaldo absoluto, con la voluntad de que retorne únicamente cuando se sienta preparado. La intención es que este paréntesis le permita volver con fuerzas renovadas y con la serenidad que siempre ha caracterizado su profesionalidad.

Recientemente, Joan Laporta quiso mostrar todo su apoyo al defensa uruguayo en un acto de 'La Vanguardia' y se mostró positivo con su vuelta: "Lo de Araujo, tenemos que animarle; he hablado con él y me mostró agradecimiento y que estaba motivado. Creo que puede volverse a motivar; tenemos que dejar que los profesionales actúen. Es un hombre muy sensible, pero sabe que el club le está ayudando; es nuestro capitán".