Uruguay cambia el escenario del Barça con Araujo

Antes del Mundial, en el FC Barcelona había una idea clara con Ronald Araujo: que el torneo sirviera para revalorizar al central uruguayo. Sin embargo, la eliminación de Uruguay en la fase de grupos ha cambiado por completo el escenario. El defensa blaugrana se despide de la Copa del Mundo sin haber disputado un solo minuto y sin la oportunidad de reivindicarse en el mayor escaparate del fútbol internacional.

La derrota de la selección de Marcelo Bielsa ante España (0-1) certificó la eliminación de la Celeste y puso punto final a un torneo frustrante para los charrúa y especialmente para Araujo. El central arrastraba molestias físicas desde antes del debut mundialista y, aunque tanto él como su entorno eran optimistas con la posibilidad de llegar al decisivo encuentro frente a España, finalmente no estuvo disponible.

De hecho, Bielsa ya había dejado entrever en la víspera que el futbolista del Barça no entraba en sus planes para ese partido. El seleccionador argentino fue tajante al asegurar en rueda de prensa que Araujo "no tenía ninguna posibilidad de jugar contra España", una decisión que terminó confirmándose cuando el defensa ni siquiera participó en el encuentro que decidía el futuro de la selección.

El problema que le viene a Flick

La temprana despedida de Uruguay tampoco es una buena noticia para los planes inciales del Barça con el charrúa. En los despachos blaugranas se confiaba, como decíamos, en que el Mundial sirviera para volver a poner el foco sobre Ronald Araujo después de una temporada complicada.

La intención no era venderlo sin más, y es que desde el Camp Nou se respetará la decisión del central, que ahora mismo es la de seguir en la entidad culé con quien tiene contrato hasta el verano de 2031. No obstante, un buen Mundial hubiera sido sinónimo de mejorar la percepción en clave mercado, donde todavía tiene cartel, pero también a nivel deportivo dentro del mismo vestuario, en el que al uruguayo le espera una situación complicada.

Flick ha consolidado una nueva jerarquía en el eje de la defensa, con Pau Cubarsí como indiscutible y Gerard Martín ganándose la confianza del técnico. A ello se suma el excelente rendimiento de Eric Garcia, convertido en una pieza muy útil por su capacidad para actuar tanto como central como en el lateral derecho, además de la recuperación de Andreas Christensen, un futbolista al que el entrenador alemán sigue considerando de máximas garantías.

Con tanta competencia, Araujo ha perdido el papel protagonista y su participación, que en muchos partidos del final de la pasada temporada quedó relegada a dar descanso puntual a los titulares, podría quedar esta temporada que viene bajo mínimos.

Hansi Flick tendrá una papeleta importante para encontrar un hueco en la rotación en defensa para el capitán, que tendrá el reto de convencer al alemán en la pretemporada atípica de los blaugrana. Tras perder la oportunidad del Mundial, el stage en Escocia deberá ser su punto de inflexión.