Uruguay abre la puerta a Araujo

El presente parón de selecciones ha tenido un denostado acento blaugrana por dos motivos: la alta presencia de futbolistas del Barça con sus selecciones, pero también porque el encuentro aplazado contra Osasuna ha quedado agendado a petición del Juez Único de Competiciones Profesionales para este jueves 27 (21:00h). Un día en el que ninguno de los dos clubes estaba de acuerdo por el poco margen de preparación, teniendo en cuenta los partidos internacionales.

El FC Barcelona es el equipo más perjudicado de esta decisión. Dos de sus futbolistas sudamericanos han estado convocados con sus selecciones: Ronald Araujo y Raphinha. Ambos tendrán un viaje transoceánico, un 'jet lag' y un cansancio acumulado que les condicionará el encuentro de LaLiga.

No obstante, según pudo saber SPORT, la idea es que ambos regresen con un avión privado a España junto al resto de internacionales sudamericanos que militan en el Real Madrid y Atlético Madrid. Nos referimos a Giménez, Valverde, Nahuel Molina, De Paul, Ángel Correa, Julián Álvarez, Endrick y Vinicius.

En este sentido, concuerdan las declaraciones del seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, sobre las rotaciones del encuentro que disputará el combinado charrúa ante Bolivia en El Alto, situado a 4.150 metros sobre el nivel del mar, el martes (21:00h). "Jugar allá aumenta el nivel de dificultad de un enfrentamiento. Seguramente no van a jugar jugadores que estuvieron ante Argentina. Algunos sí y otros no. El partido lo imagino con el limitante que significa la disminución que genera jugar en esas condiciones. Pero la altura no invalida nuestra posición de ir a ganar el partido y creer que podemos hacerlo".

Faltará por ver si Bielsa libera a Araujo para el segundo partido o si, por el contrario, entra en la convocatoria, pero permitiéndolo desplazarse a Barcelona con una mayor celeridad. Lo cierto es que el blaugrana disputó los 90 minutos frente a Argentina durante esta madrugada y, tras los últimos problemas físicos se quiere evitar que Araujo acumule un exceso de minutos innecesario.