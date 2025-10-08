Uribes, sobre el Villarreal-Barça de Miami: "Hace unas semanas recibimos un escrito del Real Madrid"

José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), habló acerca de la intención de celebrar el duelo de LALIGA EA Sports entre el Barcelona y el Villarreal en la ciudad estadounidense de Miami, al que la UEFA dio luz verde pese a sus reticencias, y aplazó la decisión del organismo a analizar la información que han solicitado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Hace unas semanas recibimos un escrito del Real Madrid planteando sus dudas sobre este partido en Miami. Nosotros, aprovechando ese escrito, le hemos respondido al Madrid y hemos pedido a la Federación Española de Fútbol que nos dé una información formal, oficial. Cuando la tengamos, tomaremos una decisión, dentro siempre de la ley y dentro siempre de nuestras competencias", dijo tras la presentación de la Liga U de baloncesto.

Como la ministra Pilar Alegría

"A nosotros nos gusta hacer las cosas en España. Es más, tratamos de atraer todos los eventos deportivos que podemos a España. Por tanto, sacar cosas no es en principio una decisión que veamos justificada. Luego está el tema de las aficiones, etcétera. Pero en todo caso, desde el punto de vista jurídico, si hay alguna dimensión que hay que analizar, lo haremos y tomaremos una decisión cuando la Federación Española de Fútbol nos responda", declaró, en la misma línea que un mes atrás hizo la ministra Pilar Alegría.

Al hilo de ello, apuntó: "El calendario que nos envió inicialmente, que lo aprobamos nosotros, era un calendario que no contemplaba lo de Miami. Lo que le pedimos es que nos dé fe de lo que han decidido y que nos informe para que podamos tomar una decisión en consecuencia".

La Unión Europea, en la misma línea

Asimismo recordó que el Comisario Europeo de Deportes ha opinado, en la misma línea que ellos, que los eventos deportivos mejor en Europa: "Pero en todo caso, si hay alguna otra derivada la estudiaremos y veremos de acuerdo con la ley, la ley del deporte y las demás normas jurídicas; cuál es nuestra competencia y nuestra posible decisión en ese sentido".

Para Uribes "esto no se trata de impedir o no" e insistió en que LALIGA "funciona muy bien en España". Al ser preguntado por la Supercopa de España, que en los últimos años se ha jugado en el extranjero, expresó: "La Supercopa tiene un origen diferente. Yo también me pronuncié en su momento en el mismo sentido. Entonces yo era ministro de Deporte y dije que no me gustaba que se sacaran las cosas, que el dinero no era todo".

"Hay que empezar a pensar que hacemos bien las cosas aquí, que las aficiones también merecen ese respeto. Y luego hay dimensiones también de igualdad de condiciones, etcétera. Pero todo eso lo vamos a poder analizar de una forma detallada y concienzuda cuando la Federación nos mande la información", añadió.

Por otro lado, manifestó: "La UEFA ha dicho que, desde su punto de vista, no es lo ideal. Incluso creo que ha hecho una crítica más seria que eso, más estricta, pero que no podía impedirlo. Nosotros vamos a esperar a esa información, que es importante, porque siempre los calendarios pasan por el Consejo Superior de Deportes. Entonces, cuando veamos esa información en todos sus términos, tomaremos una decisión".