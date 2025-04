Uribes: "¿Olmo jugando gracias a Tebas? Probablemente, sí"

LaLiga ha decidido recurrir ante la justicia ordinaria la resolución del Consejo Superior de Deportes (CSD) en el denominado 'caso Olmo y Pau Víctor'. La decisión, tomada este lunes 7 de abril, llega después de que el organismo presidido por José Manuel Rodríguez Uribes diera la razón al FC Barcelona en el conflicto por la inscripción de ambos jugadores. La medida de la patronal se produce apenas días después de conocerse el fallo favorable al club catalán en sede administrativa.

En un avance de la entrevista concedida por Rodríguez Uribes a Josep Pedrerol en el espacio ''El Cafelito', el presidente del CSD explicó con detalle los fundamentos jurídicos de la resolución que avala la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor. "Resolvimos un recurso de alzada elevado por el Barça y los jugadores, y lo hicimos con criterios estrictamente jurídicos", señaló Uribes, defendiendo la actuación del organismo.

Según el presidente del CSD, el núcleo del conflicto reside en un defecto de forma cometido por la Liga y la Federación. "No es una cuestión menor. En Derecho, el procedimiento es clave. Si no se siguen los cauces establecidos, las decisiones pierden su validez", afirmó. Uribes aseguró que si no fuera por ese fallo, probablemente Olmo no estaría jugando en estos momentos. "El error formal ha propiciado que Olmo esté en el campo", añadió.

Cuestionado por Pedrerol sobre si considera que Javier Tebas se ha obcecado en su postura, Uribes fue tajante: "No es que esté obcecado, es que está equivocado. No tiene sentido insistir si las cosas no se han hecho bien", aclaró sobre el error formal de la patronal.

"¿Si LaLiga o la RFEF no hubiesen cometido un error formal al utilizar la comisión de seguimiento negando la licencia? Probablemente Olmo no estaría jugando, nosotros no tenemos competencias para sustituir a LaLiga o la RFEF en el tema de fondo del fair play". En tono más irónico, el presentador sugirió que “Olmo está jugando gracias a Tebas”, a lo que Uribes respondió entre risas: “Visto así, es rizar el rizo, pero probablemente sí”.

¿Aceptará el CSD la resolución de la justicia?

Otro de los puntos de fricción es la interpretación de los plazos en los que el Barça habría cumplido con las condiciones para inscribir a los jugadores. “LaLiga reconoció que el 3 de enero el club cumplía, no el 31 de diciembre pero el 3 de enero sí, y ahora vuelve a cuestionar eso”, recordó Uribes.

En cuanto a la posibilidad de que LaLiga gane en la justicia ordinaria, Uribes fue claro: “Nosotros hemos resuelto en alzada. Si el contencioso administrativo dice otra cosa, lo acataremos. Siempre respetaremos el Estado de derecho”.

La batalla legal entre LaLiga y el CSD por este caso parece lejos de terminar con el final de temporada en el horizonte. Mientras tanto, Dani Olmo y Pau Víctor continúan a disposición del FC Barcelona, amparados por una resolución que, por ahora, les da vía libre para competir.