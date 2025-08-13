Uribes avisa al Barça sobre las inscripciones: "Es una situación diferente a la del año pasado"

El próximo viernes 15 de agosto, Girona y Rayo Vallecano inauguran la temporada 2025-2026 con el primer partido de la Liga. No obstante, hay varios equipos que aún no han podido inscribir a sus nuevas incorporaciones o a futbolistas que han renovado contrato, como es el caso del Barça con hasta a cinco jugadores.

Hace un año tuvo que intervenir el Consejo Superior de Deportes (CSD), que autorizó la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor de forma cautelar, haciendo hincapié en el derecho de los dos jugadores en ejercer su profesión. Ahora, a pocos días del inicio del nuevo curso José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del organismo, atendió al 'Chiringuito de Jugones' donde valoró la situación del Barcelona.

"Son situaciones distintas. La temporada pasada respondimos a un recurso de alzada, no olvidemos que el CSD siempre actúa a petición de parte; es decir, cuando hay un conflicto tratamos de resolverlo. Si no hay conflicto, el CSD no interviene", remarcó Uribes. "Nuestra posición siempre es tratar de encontrar una solución pensando en el interés general o en la defensa de los deportistas, como nos mandata la Ley del Deporte".

🚨 URIBES, presidente del CSD, EN EXCLUSIVA para @elchiringuitotv sobre las INSCRIPCIONES del BARÇA:



🔙 "Es una situación diferente a la del año pasado".



👉 "Nuestra posición es siempre tratar de encontrar una solución pensando en el interés general".



🎙️ @marcosbenito9 pic.twitter.com/rPOxQOb884 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 13, 2025

En este sentido, el presidente del CSD también dejó en claro como se solucionó la cuestión del año pasado: "El caso de Dani Olmo fue así, a una petición del futbolista del FC Barcelona y nosotros tomamos una decisión. Sin embargo, esto no es la regla general. El CSD no está para intervenir en las inscripciones ni nada parecido, salvo que haya conflictos y tengamos que intervenir y resolver estas situaciones".

Incógnitas para el partido contra el Mallorca

A estas alturas, el Barça aún tiene que inscribir a sus nuevas incorporaciones: Joan Garcia, Marcus Rashford y Roony Bardghji. Pese a que a la entidad barcelonista le gustaría poder anunciar la resolución de los tres casos a la vez, la prioridad en las inscripciones es el guardameta de Sallent.

De momento, Iñaki Peña es el único portero con ficha del primer equipo disponible para jugar contra el Mallorca, por lo que solucionar la situación del catalán cuanto antes mejor es imprescindible.

Por otro lado, también faltan las inscripciones de Gerard Martín y de Szczesny. El lateral ha dejado de ser sub-23, por lo que ya no puede tener ficha del filial para jugar con el primer equipo y el arquero renovó por dos temporadas más tras acabar contrato, por lo que también necesita ser inscrito.

Partido en Miami

Respecto al papel del CSD y la polémica originada a raíz del partido que Villarreal y Barça podrían jugar en Miami, Uribes aseguró que "pensaremos en el interés general". El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), incidió en que "parece que el Real Madrid nos ha enviado un escrito a nosotros y a FIFA y UEFA que estudiaremos. Lo haremos y cuando veamos los argumentos y las normas tomaremos la decisión correspondiente, pero no puedo adelantar nada. Debemos ponderar los argumentos y ver qué papel tiene el CSD, si tenemos alguno, con la petición del Real Madrid y la posición de UEFA y FIFA. Se debe estudiar en conjunto para ver si, de acuerdo con nuestras competencias, podemos o no podemos tomar una decisión".

Uribes reiteró que lo primordial es tener el escrito y luego aplicar "el interés general".