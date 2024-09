Uriarte "pasa página" del 'caso Nico Williams' con un toque a Flick

El nombre de Nico Williams ha sido uno de los más sonados durante el mercado de fichajes estival. Era uno de los objetivos del FC Barcelona para reforzar su delantera, pero el futbolista campeón de la Eurocopa no ha firmado como azulgrana y seguirá, de momento, una temporada más jugando en San Mamés y defendiendo la camiseta del Athletic Club.

"Hemos pasado página y el capítulo está acabado. Nico ha dejado claro con hechos y con palabras que quiere seguir aquí y para nosotros es algo muy importante. Tiene contrato hasta 2027. Retenerlo es vital para marcarnos objetivos ambiciosos. En el club tenemos que trabajar en que el proyecto sea atractivo para nuestros jugadores y que Nico pueda desarrollar toda su carrera con nosotros", expresó el presidente del Athletic Club, Jon Uriarte, en una rueda de prensa para hacer balance del mercado de fichajes.

En este sentido, el máximo mandatario del club bilbaíno sacó pecho de su club. "Ha flotado en el ambiente la incertidumbre porque parece que hay una regla no escrita de que los jugadores deben fichar por lo que muchos llaman los grandes clubes. El proyecto del Athletic sigue creciendo, con un sentimiento de pertenencia único y diferencial y con una ambición cada vez mayor. A los que menosprecian nuestro sentimiento de pertenencia, me gustaría recordarles que el Athletic es un club grande por su palmarés, por su cantera, por su estadio y por ser único en el mundo".

El Athletic visitó el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc para enfrentarse al Barça en la 2ª jornada de LaLiga EA Sports, con el mercado de fichajes todavía abierto. Durante los prolegómenos de este encuentro, no se llevó a cabo la tradicional comida de directivas. Uriarte le restó importancia: "No hubo comida de directivas, pero tampoco las ha habido en los tres primeros partidos. En ese sentido, máxima normalidad y con un ambiente normalizado".

Sin embargo, lanzó un dardo a Hansi Flick, quien, tras finalizar el partido con victoria por 2-1 para los catalanes, abrazó a Nico Williams. "Durante todo el verano, las declaraciones de Flick fueron normales y con respeto, pero sí que me sorprendió ese abrazo. Explicó que le felicitó por el triunfo en la Eurocopa, así que supongo que también lo haría con Vivian... aunque no me pareció verlo", comentó el presidente del Athletic.