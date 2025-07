Urban, seleccionador polaco: "Con Szczesny tenemos que estar preparados para todo"

Hace ya más de un año que Wojciech Szczesny decidió colgar los guantes y acabar con su carrera. Lo que no sabía por aquel entonces es que su retiro no sería definitivo, sino que pocos meses más tarde estaría inmerso en uno de los desafíos más grandes de su carrera: estar bajo palos de la portería del Barça. Ahora, después de sellar su continuidad en Barcelona, se le vuelven a abrir también las puertas de su selección.

El nuevo seleccionador polaco, Jan Urban, viajará a la capital catalana en los próximos días. El principal cometido de la reunión será reunirse con la máxima estrella del combinado de Polonia, Robert Lewandowski. Después del encontronazo entre el delantero del Barça y el anterior seleccionador Michal Probierz, que acabó con 'Lewy' anunciando su renuncia a la selección, Urban tiene la misión de recuperar la confianza del ariete con el fin de que vuelva a las siguientes convocatorias.

Sin embargo, también está sobre la mesa el posible retorno de Szczesny a la Selección, una cuestión por la que el entrenador polaco fue preguntado en una entrevista a Przegląd Sportowy. Bromeando sobre los giros de guion que ha habido en la carrera y en la vida del guardameta, Urban ha dejado la puerta abierta a todas las posibilidades: "La vida nos trae diferentes escenarios, así que tenemos que estar preparados para todo", ha asegurado.

Ahora bien, el retorno de 'Tek' a la Selección de Polonia está prácticamente descartado. De hecho, el último partido antes de su retiro en año pasado fue el 25 de julio con el combinado de su país en la Eurocopa. Unos meses más tarde, justo antes de fichar por el Barça, fue homenajeado por la afición polaca, cerrando así una etapa de su carrera futbolística.

Además, tras su regreso a los terrenos de juego, Probierz le ofreció volver, pero Szczesny declinó la oferta: "Le propuse si quería volver a la selección, sí... pero me dijo que no", dijo en enero. El guardameta pretende centrar sus esfuerzos en el Barça, donde tendrá un rol diferente al de la temporada anterior, ya que se espera que Joan Garcia sea el portero titular. No obstante, hará gala de su veteranía y ejercerá como mentor del arquero de Sallent.