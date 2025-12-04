Urban: "Ni Ronaldinho, ni Ronaldo aceptarían vivir como Lewandowski"

El seleccionador polaco, Jan Urban, reconoció que le ha sorprendido la manera de actuar de Robert Lewandowski desde que le ha podido conocer. Para Urban, hay muy pocos futbolistas que se tomen tan en serio su profesión y comentó que el delantero blaugrana realiza sacrificios que muy pocos harían y que nadie sabe: "Lewandowski es un profesional completo, un verdadero profesional y un ejemplo para todos. Ronaldinho o Ronaldo no aceptarían vivir como él. También es una cuestión de educación", señaló en una entrevista a 'Foot Truck'.

Urban dejó claro que Lewandowski apuesta siempre por la perfección y eso le ha llevado a ser uno de los mejores delanteros del mundo durante muchos años: "Pese a no conocerlo hasta ahora, sin embargo, lo que vi fue lo mismo que vi desde la distancia: una exigencia increíble hacia sí mismo, profesionalismo y, sobre todo, lo que hace casi a la perfección: terminar la acción y marcar goles. Es un futbolista de primerísimo nivel por lo que se exige a si mismo".

El seleccionador polaco espera que pueda disfrutarlo por muchos años: "Hasta que me convertí en seleccionador nacional, ni siquiera tuve la oportunidad de hablar con él ni de estrecharle la mano. Solo lo conocía de observación. Cuando lo veía entrenando, en el campo, en un partido, era el Robert que imaginaba. Y así ha sido. Es un ejemplo para todos y un futbolista con el que se puede trabajar muy bien".