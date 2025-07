Urban enciende las alarmas con Lewandowski

Jan Urban tomó el relevo de Michał Probierz en el banquillo de Polonia. Y, a pesar de tener programada una rueda de prensa de presentación este jueves a las 12:00h, habló como seleccionador polaco por primera vez para 'Łączy Nas Piłka'. Abordó varias cuestiones, entre ellas la más candente: la compleja situación de Robert Lewandowski.

Tras más de un mes como interino, Jan Urban, en cuyo currículum aparecen los nombres de Osasuna - como futbolista y técnico -, Real Valladolid y Toledo, asumió el cargo de seleccionador el pasado miércoles. Con un objetivo entre ceja y ceja: "clasificar al Mundial de 2026", tal y como enunció el presidente, Cezary Kulesza.

No llega precisamente en un momento de calma en Polonia, pues coge las riendas de la selección tras lo ocurrido entre Probierz y Lewandowski. Un lío que derivó en la dimisión del técnico. Antes, eso sí, al '9' del Barça le retiraron el brazalete en detrimento de Piotr Zieliński y, acto seguido, renunció a la selección nacional.

Lewandowski no quedó nada satisfecho con el rendimiento de Polonia / Czarek Sokolowski / AP

Urban, llamado a rescatar al delantero, se pronunció al respecto en su entrevista con 'Łączy Nas Piłka': "Nadie habla de ello, pero imagínense si Robert anunciara ahora: 'He terminado con la selección nacional, de verdad. Quiero centrarme exclusivamente en mi club el resto de mi carrera'. Podría ser el caso. Por supuesto, haré todo lo posible para evitarlo y recuperarlo", unas declaraciones que cogieron por sorpresa, pero que trató de corregir más tarde.

"No tengo ningún problema en recurrir a Robert"

"Conocemos la situación del fútbol polaco. No podemos permitirnos no tener a Robert en la selección ahora mismo. Creo que hemos participado en muchos torneos últimamente, y Robert fue quien nos ayudó en gran medida a clasificarnos. Así que espero que no tome esa decisión", añadió con posterioridad.

Jan Urban, nuevo seleccionador de Polonia / @LaczyNasPilka

"No tengo ningún problema en recurrir a Robert. Las opiniones varían. Algunos dirán: 'Ah, el nuevo entrenador ya va por Lewandowski'. Otros entrenadores podrían optar por Ronaldo o Messi, y no hay nada de malo en eso . La resolución de los problemas que surgen debe basarse en el diálogo y la toma de decisiones. Para mí, esto es normal", tranquilizó.

La afición polaca espera con ansia el regreso de Robert Lewandowski. Y podría lucir de nuevo la camiseta del águila el próximo 4 de septiembre, en el partido de clasificación para el Mundial ante Países Bajos.