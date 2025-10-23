¡El United también pregunta por Robert Lewandowski!

La rumorología sobre el futuro de Robert Lewandowski va a ir en augmento a medida que pasan las semanas. Acaba contrato a finales de temporada y lo más probable es que el Barça no le amplíe su vinculación por lo que saldría con la carta de libertad. El delantero polaco prioriza quedarse, al menos, un año más en el fútbol europeo y le van a llover ofertas importantes. Uno de los equipos que habría contactado con él es el Manchester United, que ve una gran oportunidad de mercado y cree que puede convencerle para que siga su carrera en la Premier.

El propio Lewandowski reveló hace unas semanas en la 'BBC' que dijo 'sí' en su momento al United de Alex Ferguson, pero la operación no se concretó. Finalmente jugó en el Bayern de Munich y acabo cumpliendo otro de sus grandes sueños que era vestir la camiseta blaugrana. Lewandowski ya ha dejado claro al club blaugrana su predisposición para continuar una temporada más aquí y estaría dispuesto a rebajarse las condiciones económicas de su salario y a tener un rol más secundario si fuese necesario. El Barça ha tomado nota, pero no va a tomar una decisión sobre su futuro hasta finales de temporada y sus lesiones ahora no ayudan en este sentido.

Mientras tanto, el entorno de Lewandowski hace su trabajo y escucha posibles propuestas en Europa. Todo indica que el polaco cerrará la puerta a Arabia Saudí a pesar de que llevan años intentando firmarle, por lo que buscaría un destino Champions o algún club de mucho prestigio. Su agente, Pini Zahavi, se reunió hace poco con el Milan, club que recibió la información sobre la situación del goleador polaco.

Ahora entra en liza el Manchester United. Según 'Daily Star, el técnico del equipo, Rubern Amorim, considera que el fichaje de Lewandowski sería muy beneficioso para el grupo y ayudaría a dar un salto de calidad ofensivo. Amorim siempre ha apreciado mucho el juego del polaco y habría pedido al club inglés que estuvieran atentos a la situación. El United ha firmado a Benjamin Sesko, del Leipzig por 76 millones de euros, pero creen que la llegada de Lewandowski podría ayudar mucho en la formación del joven delantero esloveno.

El Barça es consciente de los movimientos y del interés que genera Lewandowski en el mercado europeo. El club le valora muchísimo por su capacidad goleadora, pero solo decidirá renovarle si sus registros son altos y, físicamente, acaba el curso sin más problemas. Si el polaco se va, el club saldrá al mercado a por un goleador, aunque la situación financiera del Barça no ayuda y hay pocos futbolistas de nivel que puedan salir por un precio asequible.