El United se interesa por Vitor Roque y el Barça podría sacar tajada

Vitor Roque ha renacido en Brasil. Tras un año complicado en España con el Barça y el Betis, el futbolista decidió regresar a su país para enrolarse en el Palmeiras y, deportivamente, ha acertado. El goleador vuelve a mostrar su mejor cara y ha conseguido meter a su equipo en la final de la Libertadores. Sus actuaciones no han pasado desapercibidas y, según 'Sports Illustrated', el Manchester United está realizando un seguimiento muy directo del jugador y estaría en disposición de presentar una oferta de 50 millones de euros.

El delantero brasileño, que podría entrar en la convocatoria que dará Carlo Ancelotti para los próximos amistosos de la selección de Brasil, ha recuperado su olfato goleador y lidera a un Palmeiras que pujó muy fuerte por él. De hecho, Vitor Roque se convirtió en el fichaje más caro de la historia de Brasil por los 25,5 millones de euros que pagó al Barça, más cinco en variables por el 80 por ciento del transfer del futbolista. El Palmeiras también accedió a respetarle la ficha que cobraba en Europa convirtiéndole en uno de los jugadores mejor pagados de suramérica.

Vitor Roque comenzó algo irregular, pero poco a poco ha vuelto a ser el mismo que le llevó al Barça. Es un futbolista determinante y está marcando diferencias, algo que le acerca al sueño de poder disputar el Mundial con Brasil. Es por ello que tanto el jugador como su entorno no ven con buenos ojos regresar a Europa en estos momentos. Vitor Roque prioriza acabar hasta junio con el Palmeiras y luego estaria más abierto a una nueva aventura siempre que hubiese acuerdo económico entre las partes.

En el Barça están informados de todos los movimientos sobre Vitor Roque. La dirección deportiva blaugrana cree que no se tuvo la suficiente paciencia con el futbolista en un momento complicado, pero ahora la prioridad es hacer caja a futuro con los derechos que mantiene del jugador. Por el momento, el Barça podría percibir un millón de euros más como variable en el caso de que Vitor Roque se haga con el título de la Copa Libertadores.

En caso de venta, el Barça mantiene ese 20 por ciento que le haría ingresar una cantidad importante. Si el United o algún club Premier pagase 50 millones de euros, el Barça percibiría 10 millones. En el club blaugrana empiezan a tener claro que Vitor Roque acabará dando beneficios económicos a la larga a pesar de que, deportivamente, fue una operación que no acabó bien.