El United puja fuerte por Etta Eyong, pero el delantero prefiere seguir en España

El Levante ya advirtió hace unos días que varios clubs habían comenzado a interesarse oficialmente por el futuro de Etta Eyong tras su sensacional inicio de temporada. El delantero de 21 años está sorprendiendo por su eficacia goleadora y va a ser uno de los grandes animadores del mercado de verano. Uno de los equipos que habrían iniciado contactos para intentar avanzarse en la puja es el Manchester United, según informan varios medios ingleses. Etta Eyong, que hace unos días debutó con la selección absoluta de Camerún, tiene claro que desea seguir en España y su prioridad sería el Barça si finalmente el club blaugrana apuesta por él.

Tanto Levante como Villarreal, que comparte derechos de venta, intentarán vender a Etta Eyong al mejor postor. En el club granota son conscientes de que no van a poder retenerle y esperan que algún club de la Premier acabe pagando los 30 millones de euros de la cláusula de rescisión, aunque las peculiaridades de su contrato de traspaso hace prácticamente segura una venta si llega una propuesta de 15 millones. Sea como sea, puede ser una de las gangas del verano y los equipos no son ajenos a ello.

Salvo sorpresa, Etta Eyong prioriza seguir en España y su prioridad sería jugar en el Barça. Así lo confesó ya este verano cuando las dos partes estuvieron hablando, pero finalmente el club blaugrana rechazó la posibilidad de pagar los 10 millones de euros de su cláusula de rescisión ya que no tenía límite salarial. No hubo fichaje pero sí que se labró una buena relación entre las partes que puede fructificar en el futuro.

La dirección deportiva valora a Etta Eyong, pero por ahora, no hay prisa alguna en avanzar en esta operación. El futbolista no puede salir hasta el verano, ya que ha jugado en dos equipos esta temporada -comenzó la Liga con el Villarreal- y habrá tiempo para tomar una decisión. Etta Eyong y su entorno saben que hay interés blaugrana y van a esperar porque el delantero desea seguir en la Liga. La oportunidad del Barça le atrae.

