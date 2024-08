El United descarta a De Jong

El futuro de Frenkie de Jong pasa a corto plazo por el Barça. El neerlandés sigue recuperándose de sus problemas en el tobillo, una situación que complica cualquier opción de traspaso. Uno de los clubes que más interés han mostrado en los últimos tiempos, el Manchester United, también habría descartado su fichaje.

Así lo asegura el periodista de 'Sky Sport', Florian Plettenberg que apunta: "A pesar de algunas informaciones que han salido, el Manchester United no se plantea el fichaje de Frenkie de Jong. Definitivamente, no irá al conjunto inglés en este mercado de fichajes. No hay conversaciones ni negociaciones", concluye.

A De Jong se le relaciona desde hace tiempo con el United, sobre todo por contar en el banquillo con la figura de Erik ten Hag, el técnico que mejor rendimiento logró sacar al jugador azulgrana. Ten Hag, además, ha logrado reunir en el club inglés a muchos jugadores que tuvo a sus órdenes en el Ajax.

Son los casos de Antony, Lisandro Martínez, André Onana, De Ligt y Mazraoui. En las últimas semanas, se ha especulado con la posibilidad de que también De Jong se incorporara al conjunto inglés.

Sin tener el alta

De momento, De Jong sigue sin tener el alta en el Barça y solo hace trabajo de recuperación. El mediocampista no tiene una fecha de regreso, aunque Flick ha arrojado algo de luz en la previa del debut en Mestalla. El técnico alemán ha dejado entrever que la previsión es que De Jong pueda estar disponible tras el parón liguero de septiembre.

Tras sufrir varias lesiones en el tobillo, De Jong quiere volver con garantías y sigue trabajado en su puesta a punto. Flick está convencido de que puede ser un futbolista muy importante esta temporada y no es partidario de una venta.