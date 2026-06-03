El United, abierto a ceder por Rashford ante la postura del Barça

El Manchester United puede acabar quemándose en el caso Marcus Rashford cuando ya sentía que iba a cerrar un traspaso importante este verano. La negativa del Barça a pagar los 30 millones de euros de la opción de compra por el extremo ha dejado en fuera de juego al club inglés, que ha pasado del enfado al pragmatismo en unos días. El United está abierto a negociar ahora una salida diferente y más beneficiosa para el Barça una vez ha comprobado que el futbolista prioriza absolutamente su continuidad en el Camp Nou y se está cerrando en banda con cualquier otra propuesta. Habrá que ver cómo actúa el Barça en las próximas semanas, ya que Rashford ha dejado de ser una prioridad total para el club y se deberá medir mucho la masa salarial.

El United siempre fue tajante sobre la operación Rashford y viendo el rendimiento del inglés dejó muy claro que no iba a aceptar rebaja alguna sobre la opción de compra pactada el pasado verano. En el Barça tomaron buena nota e intentaron pactar un nuevo contrato con el futbolista, quien estaba dispuesto a rebajarse el salario para continuar. Hubo entente con Rashford, pero ni una posibilidad de negociación con el United. Todas las negociaciones las llevó el entorno del futbolista, que intentó en vano concretar un nuevo préstamo.

El Barça decidió actuar de forma fulminante ante la postura del United y en un movimiento inesperado cerró el fichaje de Anthony Gordon por 70 millones de euros. Un golpe encima de la mesa que cubría la posición de extremo y dejaba en el aire la continuidad de Rashford. A partir de ese momento ha llegado el silencio absoluto, el cabreo del United y la reformulación de su postura: los ejecutivos del club ya asumen que sería un éxito ahorrarse la totalidad del salario la próxima temporada sea la operación que sea. Y tienen prisa por negociar, algo que no es el caso del Barça, inmerso en el fichaje del delantero centro.

El club blaugrana no ha cerrado la puerta al cien por cien a Rashford, pero para que regresara se deberían dar una serie de condicones, como salidas de la primera plantilla que se están gestionando y esperar al desenlace del fichaje del '9'. A partir de ahí se decidirá. Y lo que queda claro es que el Barça habrá reforzado absolutamente su postura negociadora. No se descarta nada, aunque es difícil que Rashford pueda regresar en estos momentos.

El Barça no ha realizado oferta alguna por Rashford -a pesar de los rumores sobre una propuesta de 15 millones por el extremo- y no hará nada hasta que avance el mercado de fichajes. Mientras tanto, clubs ingleses como Arsenal, Tottenham y Newcastle han preguntado por él, pero Rashford no quiere escucharlos. Y en el United no desean su regreso por una decisión tomada por el club. Parece que todo puede decidirse después del Mundial.