El único obstáculo que falta superar para cerrar el traspaso de Ansu al Mónaco

Parecía prácticamente hecho pero todavía no está cerrado. Ansu Fati tiene todos los números para seguir en el Mónaco pero hay un detalle que está encallando que la operación sea un hecho y se pueda anunciar de manera oficial.

El Mónaco tiene la intención de ejecutar la opción que tenía de comprar los derechos del futbolista tras su año de cesión.

El precio marcado en el contrato entre el Barça y el club monegasco es de 11 millones de euros más un porcentaje de una futura venta. Hasta aquí no hay ningún problema ya que el Mónaco está decidido a ejecutar esta cláusula del contrato.

A Ansu le resta un año de contrato con el Barça. Si en la última temporada sus emolumentos ascendían a 12 millones de euros de salario bruto para esta próxima temporada la cifra asciendo a 14 millones, siempre en bruto.

Y aquí está el problema ya que esta cantidad supera las posibilidades financieras del Mónaco.

El equipo del Principado aprieta para que Ansu rebaje esta cantidad pero el jugador lucha por defender lo que tiene firmado por contrato. Para que la operación se cierre el jugador tendría que ajustar su salario. Otra opción es que el Mónaco suba su oferta.

Al Barça, en cualquier caso, le urge cerrar este traspaso ya que sería para sus intereses económicos cerrar el ejercicio 2025-26 con este ingreso contabilizado. Si se alarga la negociación no sería descartable que el Mónaco pida que el Barça ayuda para asumir esta parte de la ficha rebajando el precio del traspaso.

Ansu celebra un gol en la liga francesa / AS Monaco

La intención del club blaugrana es que ansu se entienda con el Mónaco pero el interés por finiquitar la operación antes del 30 de junio puede provocar que el Barça mueva ficha en algún sentido para acelerar el acuerdo.

Ansu Fati ha marcado once goles con el Mónaco y aunque no ha logrado consolidarse como titular sus cifras realizadoras son excelentes.

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El mediapunta o extremo de origen guineano entró en la pre lista de la selección española pero Luis de la Fuente no lo ha convocado para el Mundial. a sus 23 años las expectativas que generó en sus inicios en el barça quedan lejos pero Ansu desea crecer en una liga como la francesa a la que se ha adaptado de maravilla.