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La única sonrisa de Lamine Yamal: elegido Jugador del Mes de LaLiga

El joven talento del FC Barcelona celebra el galardón tras su destacada actuación en abril, a pesar de su reciente lesión

Lamine Yamal: "Volveré más fuerte y con más ganas que nunca"

Lamine Yamal: "Volveré más fuerte y con más ganas que nunca"

Lamine Yamal: "Volveré más fuerte y con más ganas que nunca" / EFE

Sergi Castillo

Sergi Castillo

No han sido horas fáciles para Lamine Yamal ni para el barcelonismo tras su lesión en el partido ante el Celta del pasado miércoles, pero en medio de la tormenta ha llegado un motivo para sonreír. El extremo del FC Barcelona ha sido galardonado como el Jugador del Mes de abril de LaLiga EA Sports.

El de Rocafonda, agradecido por el reconocimiento, no tardó en compartir el premio a través de sus redes sociales, republicando un vídeo de la liga con sus goles durante el mes, y enviando con él un mensaje de cariño a los aficionados que lo han estado apoyando desde que tuvo que abandonar el terreno de juego.

Un contexto marcado por su lesión

Este galardón llega en el momento más amargo de la temporada para el '10' azulgrana. Lamine sufrió una importante lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda durante el último encuentro liguero del 22 de abril frente al Celta de Vigo.

Lamine Yamal, durante el Barça-Celta

Lamine Yamal, durante el Barça-Celta / EFE

Irónicamente, el atacante cayó al suelo fulminado justo después de cobrar y marcar el penalti que le dio la victoria al Barça (1-0). Los partes médicos han confirmado que estará fuera de los terrenos de juego durante lo que queda de Liga (se perderá las últimas seis jornadas), iniciando una carrera a contrarreloj para llegar recuperado a tiempo y disputar el Mundial con la selección española este verano.

El Barça acapara los premios: Cubarsí y Rashford también brillan

A pesar del varapalo de Lamine, abril ha sido un mes en el que LaLiga se ha rendido ante el nivel de la plantilla dirigida por Hansi Flick. Pau Cubarsí, el kaiser de la defensa, se ha llevado el premio a Mejor Jugador Sub-23 del mes, confirmando que su consolidación en la élite es una realidad innegable.

Por su parte, el atacante inglés Marcus Rashford ha sido galardonado con el Mejor Gol del Mes de abril. El tanto premiado fue la espectacular diana que firmó el pasado 11 de abril en el Spotify Camp Nou frente al Espanyol. Una brillante jugada colectiva entre Lamine Yamal y Frenkie de Jong, quien dio la asistencia para que Rashford finalizara y así poner el 4-1 final en el marcador.

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Ahora, el conjunto culé deberá afrontar el tramo final de la temporada y certificar el campeonato liguero sin su máxima estrella, pero con el consuelo de que sus actuaciones ya han dejado una huella imborrable en la historia de esta liga.

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