La única pieza que 'baila' para Old Trafford

Raphinha y Ferran llegan al duelo de Old Trafford en buen momento, pero si Xavi, como todo apunta, apuesta por los cuatro centrocampistas uno de ellos no tiene cabida en el once El de Foios dio una exhibición ante el Cádiz y necesita continuidad para terminar de ganar esa regularidad que tanto se le demanda

¿Sentar a Ferran Torres tras la exhibición ante el Cádiz? ¿Dejar a Raphinha en el banquillo después de salirse en la segunda parte ante el United? 'Difícil' tesitura para Xavi Hernández. Lo que sí parece más o menos claro es que es complicado que ambos tengan cabida en el once para Old Trafford. Todo parece indicar que Xavi buscará fortalecer el centro del campo y salir con solo dos delanteros, un dibujo cada vez más consolidado y que tendría todo el sentido que volviera a salir a la palestra en el Teatro de los Sueños.

Ferran se salió el pasado domingo como extremo derecho. Raphinha también prefiere jugar ahí, rinde mejor, es una evidencia. De hecho, el de Porto Alegre ha aprovechado la baja de Dembélé para establecerse en un perfil en el que explota mejor sus virtudes con esos clásicos centros envenenados con rosca hacia adentro. Marca de la casa. En caso de que el técnico de Terrassa apostara por el 4-3-3 con dos atacantes abiertos, a priori sería el valenciano el que se ubicaría en la izquierda.

Raphinha y Ferran Torres se jugarían una plaza para Old Trafford | Valentí Enrich

¿KESSIE MÁS ESCORADO A LA IZQUIERDA?

En cualquier caso, todo apunta a que Kessie-De Jong-Busquets-Sergi Roberto ocuparán esas cuatro demarcaciones y poblarán la medular. Posiblemente con Franck Kessie más escorado a la izquierda 'tapando' las subidas de un Balde que tendría 'vía libre' por ese costado. Y con el de Reus al contrario, en la derecha, y con algo más de libertad teniendo en cuenta que Koundé (o Araujo, veremos) estará más comedido a nivel ofensivo con el potencial del United por ese costado.

Es hasta cierto punto una 'pena' no poder apostar por Raphinha-Ferran juntos en la alineación titular en Manchester. Por ese buen momento de forma. También es cierto que según vayan las cosas tener a uno de los dos en la recámara es un lujo.