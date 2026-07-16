La única verdad de la foto histórica de SPORT de Messi y Lamine

Estos días, pasear por Nueva York es comprobar que el fútbol tiene dos nombres propios: Leo Messi y Lamine Yamal. Sus rostros dominan las pantallas gigantes de Times Square, los carteles publicitarios y las campañas de las grandes marcas. Son los dos grandes reclamos de una final que acapara la atención del mundo.

Y, sin embargo, hay una imagen que no aparece en ninguna de esas pantallas.

La fotografía más famosa de ambos, la que muestra a un Leo Messi de 20 años sosteniendo en brazos a un bebé llamado Lamine Yamal durante una sesión fotográfica en 2008, no pertenece a ninguna multinacional ni a ninguna agencia internacional. Esa fotografía solo existe gracias a una casualidad irrepetible y a una iniciativa solidaria del diario SPORT.

La foto de Messi con Lamine Yamal cuando era un bebé fue resultado de una de las actividades conjuntas entre Barça y UNICEF / JOAN MONFORT

Y lo sé porque estuve allí.

La idea nació del entonces director de SPORT, Josep Maria Casanovas. Me encargó coordinar un calendario solidario cuya recaudación iría destinada a UNICEF. El proyecto contó desde el primer momento con la colaboración del FC Barcelona, que cedió a varios jugadores del primer equipo, mientras que UNICEF seleccionó a los niños que aparecerían junto a ellos.

No hubo casting, ni estrategia de marketing, ni visión de futuro. Simplemente, UNICEF eligió a los pequeños. Entre ellos estaba un niño de apenas un año llamado Lamine Yamal.

A Leo Messi, naturalmente, aquel nombre no le decía absolutamente nada. Era un bebé más entre los protagonistas de aquella campaña solidaria.

Para realizar aquellas fotografías escogimos a Joan Monfort, fotógrafo de Sport, porque era especialmente bueno en este tipo de retratos. Le acompañó Oriol Canals, que entonces acababa de incorporarse al departamento de marketing del diario tras su paso por Nike y que hoy dirige el área de marketing del diario Ara. Entre todos organizamos una sesión que, en aquel momento, no parecía diferente de cualquier otra.

Lionel Messi, genio y estrella de Argentina / WILL OLIVER

Nadie podía imaginar lo que ocurriría 19 años después.

El destino quiso que aquel bebé se convirtiera en una de las mayores irrupciones que ha conocido el fútbol mundial. Y fue el padre de Lamine quien, años más tarde, recuperó aquella fotografía y la compartió cuando su hijo empezaba a despuntar.

Desde entonces, la imagen ha dado la vuelta al planeta.

Se ha convertido, probablemente, en la fotografía futbolística más buscada del mundo. Una imagen con propietario, con derechos de autor y con una historia muy distinta a la que muchos imaginan. Porque detrás de ella no hubo una brillante campaña de comunicación ni un golpe de genio publicitario. Hubo simplemente un calendario benéfico, la colaboración entre Sport, el FC Barcelona y UNICEF, el talento de Joan Monfort detrás de la cámara y una casualidad que el tiempo convirtió en historia.

Hay fotografías que se hacen famosas el mismo día en que se toman. Y hay otras que necesitan 19 años para revelar su verdadero significado.

Lamine Yamal marca un gol a Francia que no subió al marcador por un fuera de juego previo. / SHAWN THEW / EFE

Esta pertenece a la segunda categoría.

Este domingo, en el estadio de Nueva Jersey, Messi y Lamine volverán a compartir escenario. Ya no será un vestuario improvisado ni una sesión solidaria. Será una final con millones de espectadores pendientes de ellos.

Mientras el mundo observa ese nuevo capítulo, yo no puedo evitar pensar en aquella mañana de 2008. En un bebé desconocido, en un joven Messi y en una fotografía que nadie consideró extraordinaria.

Quizá ahí resida su grandeza.

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