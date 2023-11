La única foto que le falta a Joan Laporta

El actual presidente del Barça tiene fotos 'oficiales' con todos los jugadores de la plantilla... salvo con uno En su entrevista a SPORT, Deco ya avisó que no hay renovaciones a la vista en el club catalán

Desde que ganó las elecciones en marzo de 2021, Joan Laporta se ha hecho fotos con hasta 36 jugadores del FC Barcelona. Algunos de ellos ya no están en la entidad. De la actual plantilla del conjunto azulgrana, el presidente tiene al menos una instantánea con cada uno de ellos... salvo uno. Al máximo mandatario culé se le resiste una foto que, de producirse, significará que el Barça se asegura por muchos más años el talento de uno de sus puntales.

Por más que busquen, no la encontrarán. No existe un solo posado conjunto de Joan Laporta y Frenkie de Jong. Desde la llegada del presidente han transcurrido dos años y medio, pero en todo este tiempo no se ha producido la mencionada escena. No coincidieron en el día de la presentación porque en 2019 el presidente era Josep Maria Bartomeu ni tampoco lo han hecho en algún acto de renovación. La última y única ampliación del neerlandés fue justo antes de que Bartomeu dejara el cargo. Fue, por cierto, un contrato que la Directiva actual amenazó con mandar a juicio.

Sí existe una imagen de Frenkie de Jong y Joan Laporta juntos, pero no fue un posado. En la visita del máximo mandatario culé al entrenamiento del equipo previo a la final de la Supercopa de España de 2021 en Arabia Saudí, los fotógrafos del club 'cazaron' el momento en el que ambos encajaban sus manos. Laporta lucía la mascarilla de prevención ya que la COVID-19 aún suponía una amenaza.

Joan Laporta y Frenkie de Jong, antes de la final de la Supercopa de España de 2021 | FC Barcelona

Al Barça no le queda más remedio que esperar

El Barça busca la ansiada foto porque esta significaría un acto oficial de renovación por parte del ex del Ajax, que acaba contrato en 2026 y que por ahora no tiene prisa por revisar su situación. En verano de 2022, el club puso a De Jong en el mercado y a partir de ahí las relaciones entre ambas partes quedaron afectadas. Aún es pronto para saber qué ocurrirá y todo indica que el desenlace se hará esperar. Lo que sí está claro es que ahora es De Jong el que tiene la sartén por el mango.

Paralelamente, en su reciente entrevista a SPORT, Deco admitió que no hay renovaciones a la vista. "Este año no vamos a hacer ninguna renovación. No hablamos de eso. Estamos con tranquilidad, sin prisa, abordando a los agentes porque sabemos que hay jugadores que tienen esta temporada y una o dos más y en su momento se hablará con los agentes. Las dos partes tienen que estar contentas y ya veremos en el futuro", delcaró el Director de Fútbol del Barça.