El 'unfollow' de Lamine a Messi

Lamine Yamal lució una camiseta muy especial durante la rúa de celebración por los tres títulos logrados esta temporada en el Barça. Se la colocó a la espalda para que pudiera verse la imagen impresa en ella, donde aparecía Leo Messi bañando a un bebé llamado Lamine Yamal. En efecto, es la fotografía ya icónica que hizo Joan Monfort para un calendario benéfico de SPORT en diciembre de 2007.

Messi y Lamine Yamal coincidieron desde entonces muy poco. Alguna vez en la Ciutat Esportiva, con Leo siendo ya el ‘10’ y el de Rocafonda en la cantera. Desde que llegó al primer equipo, no han vuelto a verse las caras. Ni siquiera han hablado nunca vía telefónica o a través de una vídeollamada. Ya llegará el día.

Leo Messi y Lamine Yamal coincidieron en la Ciutat Esportiva / INSTAGRAM

Mientras, las redes sociales acaban siendo un punto de encuentro entre muchos futbolistas y sus seguidores. Es el caso, por supuesto, de ambos. Lo curioso del caso es que Lamine Yamal, que seguía hasta hace poco al argentino a través de Instagram, ha dejado de hacerlo. El motivo se desconoce, aunque es cierto también que entre las cuentas que sigue Leo no está la del mataronés. En cualquier caso, se trata de una circunstancia que no tiene mayor importancia. Seguro que ellos no se la dan.