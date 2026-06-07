Unanimidad en Portugal con el futuro de Bernardo Silva

SPORT pudo comprobar este sábado en el Estádio Nacional do Jamor, en Oeiras, donde la selección portuguesa se enfrentó a Chile en un amistoso de preparación del Mundial, la unanimidad que existe alrededor del posible fichaje de Bernardo Silva por el Barça. Desde históricos futbolistas, entrenadores, periodistas e incluso actuales compañeros de selección reconocieron, con mayor o menor intensidad, que el centrocampista encaja y que lo tiene todo para triunfar en el Camp Nou.

Bernardo Silva aseguró a SPORT que todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro / SPORT

Uno de los más contundentes fue Augusto Inácio, histórico futbolista y entrenador portugués, que considera que el encaje entre jugador y club sería prácticamente natural. "Es un buen jugador, que puede jugar en varias posiciones y que se adaptaría muy bien al estilo de juego del Barça. Sería un gran fichaje", explicó antes de ir un paso más allá al recordar que el conjunto blaugrana siempre ha ocupado un lugar especial en la carrera del futbolista. "Es muy posible que se haga porque jugar en el Barça ha sido siempre su sueño", aseguró.

Una reflexión que comparte Barbara Simoes, periodista de SIC, una de las profesionales que mejor conoce la actualidad de la selección portuguesa, aunque sin dar por hecha la operación: "Está buscando un nuevo desafío profesional", explicó antes de reconocer que la operación está lejos de ser sencilla debido a la enorme cantidad de equipos interesados en hacerse con sus servicios. Sin embargo, pese a esa competencia, tiene claro cuál es el destino que mejor encaja con el jugador. "Es perfecto para el Barcelona porque tiene en Portugal colegas que juegan allí y tiene el ejemplo perfecto de lo que es el club. Sería perfecto y él quiere el Barcelona", afirmó. "Si tuviera que apostar, diría que sí", acabó.

Bernardo Silva, internacional con Portugal / EFE

También se pronunció Costinha, campeón de Europa con el Oporto de José Mourinho en 2004 y una de las figuras más respetadas del fútbol portugués. En su caso, el análisis fue más allá del Barça y se centró en la personalidad futbolística de Bernardo. "Encaja en cualquier equipo porque es un gran jugador, tiene mucha calidad y una mentalidad increíble", señaló. Por eso considera lógico que clubes de la dimensión del Barça quieran incorporarlo. A la hora de aventurar cuál será su decisión final, Costinha dejó una reflexión significativa: "Yo creo que irá donde se juega a fútbol, porque a él le gusta jugar a fútbol". ¿Un mensaje que descarta al Atlético?

Una valoración muy parecida a la que realizó Francisco Conceiçao, uno de los futbolistas llamados a liderar a la selección portuguesa y compañero de Bernardo en el combinado nacional, en la zona mixta posterior al encuentro. "Es un gran jugador, encaja en cualquier equipo del mundo y tiene la edad y la experiencia necesarias para decidir qué es lo mejor para él", explicó el actual jugador de la Juventus, evitando entrar en especulaciones sobre su próximo destino, pero dejando claro que su calidad le permite tener las puertas abiertas de cualquier gran club europeo.

Bernardo Silva aseguró a SPORT que todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro / SPORT

Quizá quien mostró una mayor convicción sobre el desenlace de la operación fue Marco Caneira, ex jugador del Valencia e internacional con Portugal, que no solo cree que Bernardo triunfaría en el Barça, sino que considera que la unión beneficiaría a ambas partes. "Encajaría muy bien porque es un jugador de perfil Barcelona, un playmaker", aseguró. Y cuando SPORT le preguntó si veía posible que la operación terminara concretándose, su respuesta fue todavía más rotunda. "Yo creo que sí. Es un gran jugador y tiene perfil Barça. Van a estar los dos muy contentos con su fichaje". Caneira incluso elevó el listón al definir el nivel competitivo del centrocampista portugués. "Es un jugador de nivel Champions y nivel Barça", sentenció.