Unai Simón se pronuncia sobre la posible convocatoria de Joan Garcia con la selección

En este vigente parón de selecciones, Luis de la Fuente volvió a confiar en los tres mismos porteros de las últimas convocatorias: Unai Simón, Álex Remiro y David Raya. El trío inamovible -exceptuando cuando el guardameta del Athletic se lesionó en la muñeca-, que ya viajó a la Eurocopa 2024. No obstante, ahora aparece una nueva incógnita en la ecuación con la irrupción de Joan Garcia.

Tras una brillante temporada con el Espanyol, convirtiéndose en el mejor portero de LaLiga, el FC Barcelona hizo efectivo el pago de su cláusula de rescisión (25 millones de euros más IPC). Se ha convertido en el guardameta titular de los blaugranas, por delante de Ter Stegen y su rendimiento en el cuadro catalán está cumpliendo con las expectativas. Por este motivo, a pesar de que en estos momentos está lesionado, tras ser intervenido mediante una artroscopia de la rotura del menisco interno de la rodilla izquierda; tiene muchos números de ser convocado por la selección española.

"Veo a Joan que está haciendo una grandísima temporada, también el año pasado e hizo méritos para venir a la selección. Por la misma regla de tres tiene que venir Robert Sánchez o cualquier otro portero que esté a un buen nivel, como el de Kepa cuando estuvo en el Bournemouth", expresó Unai Simón en una entrevista concedida a 'El Larguero' de la 'Ser'.

Y añadió: "El míster selecciona a los tres porteros que considera que son mejores para estos partidos, en este caso, Georgia y Bulgaria. A partir de aquí, si entra en la convocatoria Joan será porque uno de nosotros tres tiene que salir. Evidentemente, Joan lo está haciendo muy bien, pero Remiro lo está haciendo genial, David lo está haciendo impresionantemente bien y yo considero que lo estoy haciendo bien. La decisión la tiene que tomar ahí el míster".

Recordemos que Joan Garcia no ha debutado con la selección española absoluta y su última convocatoria con la sub 21 fue en marzo de 2022, durante los encuentros clasificatorios para el Europeo sub 21 con, precisamente, Luis de la Fuente al frente de la 'rojita'. Anteriormente, también pasó por las categorías inferiores: sub 19, sub 18 y sub 17.