Unai Simón: "Joan Garcia es un buen chaval y me alegra que le vaya bien"

Unai Simón es una de las voces más autorizadas para hablar de porteros. El meta titular de España valoró en la concentración de la Roja en Stuttgart el éxito de Joan Garcia y confía en que su carrera profesional sea brillante, en este caso, en el FC Barcelona, aunque el vasco prefirió no mencionar directamente al club blaugrana.

Unai afirmó que "no lo conozco pero me parece un buen chaval. Es de esas personas que te alegren que triunfen y le vaya muy bien. Si no sigue en el Espanyol, está bien que vaya a un equipo bueno para tener minutos y rodaje. Desde aquí aprovecho para darle la enhorabuena".

Sobre sus opciones de consolidarse en un grande, Unai Simón recordó su etapa de cesión en el Elche. "Esas cosas hay que demostrarlas en el campo y ha hecho una temporada extraordinaria en el Espanyol. En mi caso volví del Elche al Athletic y salió un chaval que está en mi situación".

Unai recalcó que todo pasa por "asumir la responsabilidad de estar en un equipo grande y tener el poso suficiente". Virtudes que detecta en Joan Garcia.

Un de los capitanes de la Roja también se refirió a Lamine Yamal, de quien dijo que "más allá del futbolista, todos ya vemos lo que nos da cuando jugamos al fútbol, lo importante es tener la cabeza fría y los pies en el suelo".

Simón está sorprendido por cómo está "haciendo todo lo que hace, que se mantenga sereno, es un chaval, top, diez".

Todos disponibles

España se entrenó bajo la lluvia en Stuttgart antes de partir este sábado hacia Múnich, donde domingo disputará la final de la UEFA Nations League frente a Portugal. Luis de la Fuente dispuso de los 26 jugadores, incluido Le Normand, quien acabó el partido con algo de fatiga muscular.

La Roja, por tanto, estará al completo para un partido en el que Luis de la Fuente tendrá dónde elegir para confeccionar un once con el que tratar de revalidar el título frente a la selección que lidera Cristiano Ronaldo.