Unai Simón elogia a Joan Garcia, pero se reivindica

Unai Simón habló sobre la actualidad futbolística en una entrevista al programa 'La Tribu' de Radio Marca, donde salió a colación el debate sobre la ausencia de Joan Garcia de la selección. Unai elogió al meta del Barça, si bien puso en valor el trabajo de los guardametas de la selección, como son él mismo, David Raya y Álex Remiro.

Unai afirmó que "es normal que se hable de Joan, pero nosotros también hemos conseguido cosas importantes", recordó, citando su Zamora con el Athletic y el título de la Eurocopa. ambos en 2024.

El portero rojiblanco no tuvo reparos en afirmar que Joan Garcia "fue el año pasado el mejor portero de la Liga". Unai entiende los elogios hacia Joan Garcia en un equipo como el FC Barcelona, aunque también recordó que "nosotros tenemos un recorrido aquí, peso en el vestuario y también hemos conseguido cosas importantes".

De David Raya y Álex Remiro solo tuvo palabras de agradecimiento. "Siempre me han apoyado y aconsejado. Si algún día les toca a ellos jugar, jamás pondré una mala cara", aseguró.

Nico Williams y Lamine Yamal

Unai también habló de Nico Williams y apuntó que "no le vi fuera del Athletic. El año pasado ya se habló demasiado y él demostró con su renovación que quería quedarse". Sus críticas fueron hacia los que vandalizaron el mural con su figura y le rompieron la luna de su vehículo: "Eso no es ser aficionado del Athletic, eso es ser un borrego".

El meta tampoco eludió hablar de Lamine Yamal, de quien dijo que "tiene 18 años y la cabeza muy bien amueblada. Se le ve cada vez con más madurez dentro y fuera del campo".

Del ruido mediático por su fiesta de cumpleaños, Unai Simón sentenció que "lo que haga en sus vacaciones está bien hecho. Yo también hice una fiesta en mi cumpleaños, pero no lo expuse en redes. Cuando abres a las redes sociales estas cosas, te expones a que todos lo vean y opinen".