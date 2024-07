Unai Hernández no escucha ofertas: por ahora, solo Barça

Unai Hernández solo piensa en clave Barça. El centrocampista, que ha completado una muy buena temporada en el filial azulgrana, tendrá la oportunidad de reivindicarse ante Hansi Flick a partir del próximo día 10. El de Malgrat, uno de los citados para arrancar la pretemporada con el primer equipo, cuenta con importantes ofertas pero a día de hoy su único objetivo es tratar de conquistar futbolísticamente a Flick para que este le tenga en cuenta el curso que viene.

El jugador de 19 años, que ha registrado siete goles y seis asistencias en Primera RFEF, viene mostrando una clara línea de crecimiento. En el Barça están muy contentos con su rendimiento y tratarán de cerrar en las próximas semanas su renovación al alza. Unai acaba contrato en 2025 y al club azulgrana le gustaría dejar resuelta su situación contractual antes del arranque del próximo curso.

La realidad es que el buen hacer de Unai le ha llevado a recibir múltiples ofertas de varios equipos tanto de España como de otras de las grandes ligas de Europa. No solo han sido propuestas de cesión, sino que algunas también planteaban un traspaso. Hoy por hoy, sin embargo, el de Malgrat no se para en estudiarlas ya que está centrado en ver cómo le van las cosas con Flick a lo largo del verano. Después, Unai analizará de nuevo su situación y se buscará la mejor solución.

En un principio, lo lógico es pensar que Unai no se prodigue mucho más por Primera RFEF. Así las cosas, y teniendo en cuenta que al primer equipo no le faltan interiores, es complicado pensar que, de base, el centrocampista pueda tener minutos con Flick. Dicho escenario invita a imaginar una salida en forma de cesión, aunque no está descartado que el joven talento pueda seguir en el Barça Atlètic si puede vivir en dinámica del primer equipo de forma habitual. Dependiendo de cómo quede la confección de la primera plantilla, sus esperanzas podrían ser mayores o menores, ya que el catalán también puede ejercer de extremo izquierdo y habrá que ver cómo queda dicha demarcación.