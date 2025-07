Unai: "Me di cuenta de que el fútbol no se acaba en el Barça"

Fue duro y difícil para Unai Hernández renunciar (por un tiempo por lo menos) a su sueño de debutar y triunfar con el equipo del que es fan desde pequeñito. Pero en enero recibió una oferta irrechazable de Arabia Saudí y tuvo que decidir. El Barça no había movido ficha, su contrato terminaba el 30 de junio. Y el club azulgrana recibía una nada desdeñable compensación de casi cinco millones.

El cambio para el futbolista de Malgrat era mayúsculo. De país, de campeonato, de cultura. Alejarse de su familia y de su zona de confort para ir a un fútbol en alza, pero todavía con ese cartel de 'jubilación dorada', un estigma que poco a poco va 'derribando' el país de Oriente Próximo.

VACACIONES EN FAMILIA

El centrocampista apura sus vacaciones en casa, junto a los suyos. Y en SPORT aprovechamos para hacerle una visita. Quedamos en el Parc del Castell, un lugar emblemático y con una vista privilegiada de la población maresmense y del mar. Acude con su padre y su hermano Unax, que la próxima temporada estará en el sub'15 del Barça.

Menudo arranque en Arabia, Unai. Dos títulos en unos meses.

Ha sido llegar y besar el santo. Dos títulos en tan pocos meses no me lo esperaba. Llegué con la mentalidad de mjorar lo máximo posible, de aprender. Me dijeron que era un periodo de adaptación, pero al final he conseguido poder jugar bastantes minutos, ayudar al equipo con goles y asistencias y ganar estos dos títulos tan importantes para el club.

¿Mucho ‘shock’ en este cambio de vída y rutina tan radical?

Ha sido un cambio muy grande, algo totalmente distinto a lo que tenía aquí. Un país con una cultura diferente, una nueva vida. Tienes que hablar otro idioma, aprender y entender cómo trabajan los árabes. Tienen una forma diferente de verlo todo. He tenido que adaptarme a la rutina de entrenamientos, alimento y todo. Los primeros dos meses fueron complicados pero luego todo ha ido genial.

Aterrizas y te ves entrenando con Kanté, Benzema o Fabinho.

Suerte que en el Barça he podido jugar con jugadores increíbles. Futbolistas como Benzema, Kanté, Danilo o Fabinho son leyendas. Jugadores que he admirado y con los que jugaba en la play.

Unai Hernández posa para SPORT / Valentí Enrich

¿Qué tal con Karim?

Desde el primer día me he llevado muy bien. Me recibió excelente y que hable español para mí es importante, sobre todo para relacionarte al principio. Recuerdo en mi primer partido antes de salir me dijo que estuviera tranquilo y que jugara como sé.

Benzema me recibió excelente y Kanté es una roca

¿Ya te atreves a 'picar' con Kanté?

Sabía que Kanté era superprofesional y sacrificado. Y ha sido así, desde el primer día con él me llevo muy bien, tenemos buena relación. Son jugadores profesionales, que están quizás al final de sus carreras pero siguen a un gran nivel. Kanté me ha sorprendido para bien, muy profesional, me fijo mucho en él. Tiene 34 años y está como una roca.

Explícanos qué te has encontrado en el fútbol árabe.

La Liga árabe me ha sorprendido para bien, es muy competitiva. Todos los equipos están muy igualados y tienen los recuersos para tener a grandísimos jugadores. Se nota que en todos los clubes hay futbolistas de máximo nivel. Ya sea el último o el séptimo, todos te ponen problemas. La afición lo vive mucho, sobre todo la nuestra. Lo disfrutan al máximo y nos apoyan en casa y fuera.

¿Tiene mucho peso la religión en el día a día?

Más que nada las rutinas que tienen. La religión musulmana tiene sus pausas y hay que respetarlo. Simplemente, entender cómo funciona esa cultura, cómo actúan. Por ejemplo, rezan creo cinco veces al día. Si estamos entrenando y suena la llamada a la oración se para el entrenamiento sin problemas, los jugadores musulmanes tienen su tiempo y el resto los esperamos.

Vaya carta de presentación con ese golazo que marcaste en casa...

Creo que fue mi segundo partido, encima en casa, con el estadio lleno. Para mí fue un momento espectacular, tenía muchas ganas de demostrar mi manera de jugar y darles una buena presentación y fue así. Recuerdo que me llegó el balón de Fabinho, controlé, vi opción de tirar, chuté con la izquierda y fue un golazo. Creo que debutar de tal manera para la gente que hizo posible llevarme ahí fue una gran carta de presentación.

Unai Hernández posa para SPORT / Valentí Enrich

Parece que Arabia va dejando poco a poco de ser ese lugar al que van las estrellas a buscar su jubilación de oro.

Es un poco la idea que tiene la Liga de Arabia. Tienen Mundial en 2034 y está evolucionando mucho. Ya no es solo para retirarse y ganar dinero, que es lo que todos se piensan. Va a haber una evolución de traer a jugadores jóvenes como yo. Económicamente está muy bien y futbolísticamente te da un paso muy grande. Como en mi caso, que he pasado de jugar en Primera RFEF a estar rodeado de leyendas y grandes jugadores.

¿Pesó en tu decisión de ir a Arabia el qué dirán?

Sabía que a mucha gente no le iba a gustar y me iba a criticar. Pero la gente que de verdad sabe de fútbol, la realidad del fútbol, que de un día para otro puede pasar cualquier cosa, no podía dejar escapar esta oportunidad. Para mí y mi familia era lo ideal. En el Barça estaba llegando un poco la etapa a su fin y cuando nos llegó la oferta del Al Ittihad, que lucha por todo, no me lo pensé dos veces. Los jugadores de los que estaría rodeado, viendo el proyecto de Arabia...no podía dejarlo escapar.

¿Cuando fichas lo haces pensando en que ya tendrás tiempo de triunfar en Europa luego?

Antes de ir sí que pensaba más en hacer estos tres años de contrato y a lo mejor una idea de volver a Europa. Pero viendo cómo estoy allí de bien, las comodidades y cómo está creciendo todo ahora no pienso en regresar.

Rebobinemos a enero. ¿Cómo es la decisión de dejar el Barça?

Desde que llegué al juvenil del Barça tenía claro que mi objetivo era debutar en el primer equipo. Soy culé y ha sido mi sueño desde pequeño. Por circunstancias no pudo ser y tenía muy claro que en el Barça no se acaba el fútbol, que hay muchas más oportunidades de jugar a grandes niveles. Siempre se puede volver. Esas últimas semanas fueron frustrantes, se me acababa el contrato y tenía que buscar una salida. Cuando llegó la oferta del Al Ittihad fue más fácil. Fueron semanas complicadas de de decidir, abandonar tu casa, el club en el que querías debutar...

¿Cómo encaja el club cuando le comunicas que quieres salir?

Fue un poco sorprendente, para mí el primero porque no pensaba en salir en enero y luego para el club. En el momento que salió la oportunidad hice todo lo posible por salir. Quería acabar bien con el club, jugué todo al máximo, lo disfruté como el que más. Mi sueño era poder debutar, tener más continuidad quizás esta última temporada, pero esto va como va…

Unai Hernández posa para SPORT / Valentí Enrich

¿Te vas con esa espina después de ir convocado tantos partidos?

De mi etapa en el Barça es lo único que me falta, el haber debutado oficialmente y demostrar mi valía. Con Xavi lo tuve cerca, hubo varios partidos que creo que podría haber pasado, pero no pudo ser. Este último año con Flick estaba más complicado, el equipo estaba muy bien y había mucho nivel. No hay sitio para todos y tuve que coger mi camino.

¿Cómo fue la comunicación con Flick la temporada pasada?

Recuerdo semanas de trabajo muy duras, Tuve un virus intestinal justo antes de ir a la gira. Estaba un poco flojo de fuerzas, había perdido el ritmo y una vez me incorporé me faltaba ese plus que tenían los demás. Cuando volvimos Flick me dijo que no me necesitaba más. Me lo tomé bien, lo acepté y no bajé los brazos. Di todo con el filial, me esforcé al máximo para demostrar al primer equipo que podía estar allí pero no pudo ser.

¿Qué tal has visto al Barça esta temporada?

Este año el equipo ha dado un paso en todos los niveles. Me lo he pasado muy bien viendo al Barça. Hay jugadores con los que he compartido vestuario y son amigos míos. Lo he seguido como un jugador más.

Cristiano ha renovado. 40 años y dando guerra. ¿Ya os habéis enfrentado?

Jugamos contra Cristiano pero no estuve convocado. Igual que Karim y otras leyendas que siguen compitiendo. Tienen sus 40 tacos pero siguen luchando, compitiendo y viviendo el fútbol. Que ellos estén allí es muy bueno para nosotros, es un gran escaparate al mundo.