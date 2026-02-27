Umtiti vuelve al Camp Nou

Samuel Umtiti volverá al Camp Nou el próximo martes 3 de marzo, aunque esta vez no lo hará con la elástica blaugrana, sino con micrófono en mano y acreditación de prensa. El campeón del mundo francés cubrirá para DAZN Francia la vuelta de las semifinales de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, un duelo en el que el equipo de Hansi Flick apelará a la épica para remontar el 4-0 de la ida y sellar el billete a la final de Sevilla del sábado 18 de abril (21:00 horas peninsular).

'Samu', que ya estuvo presente en el Metropolitano comentando la derrota de la ida, forma parte del equipo de colaboradores de la plataforma francesa y ejercerá como comentarista a pie de campo en esta eliminatoria. Este viernes realizó una visita exprés al estadio donde defendió la camiseta blaugrana durante seis temporadas.

Una salida polémica y un gesto de sacrificio

Umtiti abandonó el FC Barcelona en el verano de 2023 tras llegar a un acuerdo para rescindir su contrato. Un año y medio antes, en enero de 2022, renovó por tres temporadas más para, precisamente, diferir parte de su ficha y facilitar la inscripción de Ferran Torres. Aquel gesto fue clave en un momento de máxima tensión económica, ya que su elevado salario representaba un lastre importante para los planes de rejuvenecimiento y fortalecimiento de la plantilla bajo la presidencia de Joan Laporta.

El central galo se había asegurado alrededor de 20 millones de euros brutos anuales en esas tres campañas, lo que le convertía en uno de los mejor pagados del vestuario. Todo apunta a que accedió a perdonar la mayor parte de esa cantidad pendiente para facilitar su salida y ayudar al club.

De héroe mundialista a víctima de las lesiones

Samuel Umtiti fue pieza clave en la conquista del Mundial de Rusia 2018 con Francia, donde fue titular indiscutible y marcó el gol de la victoria en la semifinal contra Bélgica (1-0). Sin embargo, aquel torneo marcó un antes y un después: forzó su rodilla izquierda durante la competición, lo que inició una espiral de graves problemas físicos que minaron su carrera en el Barça.

El defensa francés Samuel Umtiti posa con el trofeo tras el partido Francia-Croacia, final del Mundial de Fútbol de Rusia 2018, en el Estadio Luzhnikí de Moscú, Rusia, / Alberto Estévez / EFE

A pesar de que ya se había sometido a una artroscopia en la misma articulación a los 17 años (con un postoperatorio complicado que le generó reticencia a volver al quirófano), Umtiti optó por intentar recuperarse sin cirugía inmediata. Entre las temporadas 2018/19 y 2020/21 solo pudo disputar 51 partidos, pero su compromiso con el club no flaqueó. La verdadera gota que colmó el vaso llegó en la campaña 2021/22: apenas jugó un encuentro oficial, lastrado por una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho que requirió operación el 18 de enero de 2022.

Umtiti en un partido con el Lecce / Giovanni Evangelista/LaPresse vi / Europa Press

En el verano de ese año, 'Big Sam' aceptó una cesión al Lecce italiano con salario variable según objetivos. Allí sumó 2.116 minutos en 25 partidos, lo que le abrió las puertas al LOSC Lille en 2023, donde pudo disputar competiciones europeas. Finalmente, las lesiones persistentes (especialmente en la rodilla) le obligaron a colgar las botas en septiembre de 2025, con solo 31 años, tras dejar el Lille como agente libre.

Ahora, el Camp Nou le recibe de nuevo. No como el central rocoso que hizo soñar a la afición culé, sino como voz experta que narrará desde la banda la ansiada hazaña que busca conquistar el Barça de Flick.