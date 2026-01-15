Umtiti señala a la plantilla del Real Madrid tras la destitución de Xabi Alonso

La destitución fulminante de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid tras caer en la final de la Supercopa contra el Barça (3-2) no ha dejado indiferente a nadie. El técnico tolosarra llegó en verano como relevo de Carlo Ancelotti en el banquillo del Santiago Bernabéu, pero media temporada después de iniciar una nueva etapa como técnico, Florentino Pérez apostó por finalizarla abruptamente y ascender a Álvaro Arbeloa a dicho cargo. El salmantino tampoco empezó con buen pie: ridículo colosal del Real Madrid al caer frente al Albacete (equipo de LaLiga Hypermotion) sobre la bocina en los octavos de final de la Copa por 3-2.

Ahora, centrémonos en la figura de Xabi Alonso. Llegó a Chamartín con la etiqueta de uno de los mejores jóvenes del momento: su gran rendimiento como técnico del Bayer Leverkusen le avalaban. Todos los caminos le conducían hacia el Santiago Bernabéu con el objetivo de iniciar una nueva etapa de éxitos e impedir una época dorada del Barça con Hansi Flick al cargo. Sin embargo, su autoridad en el vestuario blanco fue diluyéndose con el paso de las semanas. Las desavenencias públicas con Vinicius o Mbappé le dejaron señalado y la derrota en la final de la Supercopa acabó cavando su tumba.

En este contexto, el exfutbolista del Barça Samuel Umtiti dio su punto de vista en declaraciones a 'DAZN Francia'. "El entrenador siempre debe ser el jefe. Cuando llega a un club es él el que tiene que decidir y los jugadores hacer caso; pero hoy en día, en algunos equipos, no es lo que pasa y algunos jugadores tienen más peso que el entrenador", comentaba el galo en una clara alusión a la situación que se ha vivido en el Real Madrid con Xabi Alonso y el vestuario.

Umtiti puso fin a su trayectoria como futbolista profesional hace unos meses con 31 años de edad. Las lesiones no le han permitido seguir rindiendo al nivel que ofreció con el Barça antes del Mundial 2018 ni en el Lecce ni en el Lille y acabó colgando las botas. Como blaugrana disputó 133 encuentros entre 2016 y 2022, en los que anotó dos goles y repartió una asistencia.