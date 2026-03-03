Umtiti, en su regreso al Camp Nou y su anécdota con Messi: "Ya tengo algo que contarle a mis hijos"

Uno de los nombres más inesperados por la afición del Barça captó la atención de buena parte de los aficionados azulgranas que se concentran en el Camp Nou para asistir a la vuelta de semifinales ante el Atlético de Madrid.

Con el gran objetivo de intentar remontar el 4-0 de la ida, muchos culés se fijaron en que un ex jugador del equipo azulgrana estaba en el campo: no para jugar, evidentemente, sino para comentar el partido.

Es Samuel Umtiti, que comenta el partido para DAZN Francia. El futbolista francés, campeón del mundo en 2018 con la selección gala, ya estuvo presente en el Metropolitano comentando la derrota de la ida.

Forma parte del equipo de colaboradores de la plataforma francesa y ejercerá como comentarista a pie de campo también en el partido de vuelta.

Umtiti cuenta la reacción de Neymar que le dejó descolocado / -

Durante la retransmisión, en la previa del partido, Umtiti contó varias anécdotas relativas a su etapa en el Barça. Algunas, relacionadas con Messi. "Cuando marqué mi primer gol, lo miré y le dije, 'qué contento estoy, ya tengo algo que contarle a mis hijos'. Y él me respondió, 'es normal, no hay problema".

"Fuera del campo, solíamos quedar para jugar a baloncesto, o a practicar tiro, y apostábamos. Tiempo después me di cuenta de que le gustaba apostar conmigo porque yo casi siempre perdía", dijo Umtiti.

"Aprendí castellano porque cada mañana iba a comprar los periódicos, y al cabo de cuatro meses ya empezaba a chapurrear el castellano", dijo, además, el francés.

Fichaje de impacto

Samuel Umtiti fue un fichaje de impacto inmediato para el Barça: llegó desde el Lyon el 14 de julio de 2016 para apuntalar la zaga y, durante sus dos primeras temporadas, se consolidó como central de élite por potencia, anticipación y salida de balón. En el club disputó 150 partidos (134 oficiales) y marcó dos goles, además de levantar 2 Ligas (2017-18, 2018-19), 3 Copas del Rey (2016-17, 2017-18, 2020-21) y 2 Supercopas de España.

Su etapa en el Camp Nou quedó marcada por las lesiones y por un punto de inflexión físico: en septiembre de 2018 se confirmó una lesión en el cartílago de la rodilla izquierda que arrastraba desde antes del Mundial, con tratamiento conservador y la posibilidad de quirófano sobre la mesa.

A partir de ahí, Umtiti pasó de ser un titular recurrente a encadenar cursos de escasa continuidad y minutos muy dosificados.

En paralelo, su pico internacional fue enorme: con Francia fue campeón del mundo en 2018, firmando el gol decisivo en la semifinal ante Bélgica. Con el Barça, sin embargo, su historia se resume como la de un central que arrancó como “fichaje top” y acabó condicionado por una rodilla que le impidió sostener aquel nivel durante más tiempo.

En 2022, aceptó una cesión al Lecce italiano con salario variable según objetivos. Allí sumó 2.116 minutos en 25 partidos, lo que le abrió las puertas al LOSC Lille en 2023, donde pudo disputar competiciones europeas.

Finalmente, las lesiones persistentes (especialmente en la rodilla) le obligaron a colgar las botas en septiembre de 2025, con solo 31 años, tras dejar el Lille como agente libre.