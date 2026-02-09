Umtiti recuerda su paso por el Barça: "Messi y Suárez sabían que iban a destruir al PSG"

Samuel Umtiti dejó un retrato muy íntimo del FC Barcelona de su etapa como jugador azulgrana en el pódcast 'The Elevate House'. El excentral francés repasó su llegada al vestuario campeón del triplete y puso el foco en los pesos pesados del equipo, especialmente en Leo Messi y Iniesta, Piqué, su compañero en la defensa del Barça.

Umtiti explicó que le sorprendió la humildad del vestuario nada más llegar: "Habían ganado el triplete, Liga, Copa y Champions, y aun así eran gente que venía a hablarte de todo y de nada. Me sentí como en casa desde el primer día". El francés destacó que jugadores como "Iniesta, Busquets, Neymar e incluso Leo Messi" ayudaban a integrar a los nuevos, algo que para él "es la fuerza del club".

Sobre Andrés Iniesta, Umtiti fue contundente: "Humanamente es top. Te das cuenta de que aunque lo hayas ganado todo, no sirve de nada creerte superior".

El capítulo más extenso de la charla estuvo dedicado a Leo Messi. "Hay uno solo, es Leo. A todos los niveles", afirmó. Umtiti subrayó su capacidad para decidir partidos: "Él solo es capaz de ganar un partido, y muy pocos pueden hacer eso". Pero también destacó su ambición constante: "Si ganábamos 4-0 y no marcaba, no estaba contento. En su cabeza era claro: tenía que marcar todo el tiempo. Esa es la marca de los grandes".

El excentral explicó que Messi "es un asesino delante de la portería" y elogió su inteligencia: "Sabía exactamente cuándo acelerar y cuándo calmar el juego. Siempre está mirando a izquierda y derecha, el posicionamiento de todos. Tiene siempre un tiempo de ventaja". Defensivamente, reconoció la dificultad de enfrentarse a él: "No hay receta para defender a Leo, es imprevisible".

Aunque sin duda, el momento cumbre que vivió Umtiti con Messi como jugador del FC Barcelona fue sin duda la remontada de la eliminatoria de octavos de final de la Champions League: "Antes del partido, Messi y Suárez sabían que iban a destruir al PSG". El partido acabó con 6-1 tras el 4-0 de la ida en el Parque de los Príncipes.

Umtiti también habló de Gerard Piqué, compañero de fatigas en la zaga azulgrana, al que definió como "uno de los mejores defensas con los que he jugado". Sobre el central catalán, reveló entre risas: "No era el más trabajador, porque atléticamente ya estaba listo, pero tenía una lectura del juego increíble". Le sorprendió su ambición: "Íbamos ganando 3 o 4-0 y siempre quería subir a marcar su gol".

La filosofía de club

Más allá del césped, Umtiti destacó la cultura del club: "En el Barça el jugador solo se ocupa del fútbol. Todo lo demás está gestionado, y eso te permite concentrarte". También le llamó la atención la preparación de los partidos: "No existía ir al hotel el día antes. Llegabas dos horas antes al estadio. Te responsabilizan, te tratan como un profesional". Una práctica que, a día de hoy, ya no existe, porque la plantilla de Flick se concentra en el hotel también en la Ciudad Condal.

También comparó la mentalidad del Barça con la del fútbol francés: "En Francia, cuando firmas tus primeros contratos, algunos ya se creen mucho. En el Barça no, la gente era simple, venían al entrenamiento con ropa de sus patrocinadores. Eso te mantiene con los pies en el suelo".