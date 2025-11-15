Umtiti: "La gente me culpaba de todo, ni siquiera salía de casa, me deprimí"

En una de sus entrevistas más profundas desde que anunciara su retirada, Samuel Umtiti repasó su doloroso paso final por el Barça por culpa de una lesión de rodilla que cambió su carrera. En el programa 'Génération After' de RMC, el campeón del mundo francés explicó cómo vivió aquel periodo, sus diferencias con el club y el impacto psicológico que sufrió lejos de los focos.

Umtiti relató que tras ganar el Mundial de 2018 quiso detenerse para entender qué le estaba ocurriendo exactamente y elegir el tratamiento adecuado. Sin embargo, su visión no coincidía con la del club.

“Tras el Mundial, quise tomarme un tiempo para averiguar exactamente qué tenía y tomar las decisiones correctas sobre mi tratamiento. No estábamos del todo de acuerdo con el Barcelona, así que decidí buscar otras opciones, consultar con especialistas para que todos pudieran darme su opinión. La mayoría me dijo que no necesitaba operarme. Al final, el Barça respetó mi decisión, lo que yo quería”.

El central admite que aquel punto de inflexión marcó un antes y un después en su relación con la entidad azulgrana. “Creo que hubo cosas que sucedieron internamente que la gente no supo apreciar, mientras que yo les tengo un enorme respeto a todos. El hecho de que no esté haciendo mi rehabilitación contigo no significa que no te quiera. Simplemente decidí hacer otra cosa porque lo que me ofreciste no funcionó”.

“Se creó una brecha”: críticas, rumores y soledad

Para el francés, el desacuerdo médico abrió la puerta a rumores y juicios externos que —según afirma— no se ajustaban a la realidad. “A partir de ese momento, se creó la brecha y la gente empezó a hablar, a decir cosas que no eran del todo ciertas, echándome toda la culpa. Lo más importante para mí era regresar”.

Pero la verdadera batalla estaba lejos de los terrenos de juego: Umtiti reconoce que sufrió episodios de depresión y una profunda caída emocional.

“Mirando hacia atrás, sé que mentalmente me afectó muchísimo, quizá por los episodios de depresión. Pasaron tantas cosas… Ni siquiera salía de casa”.

Entrenamientos en la sombra: “Prácticamente no tenía vida”

El ex azulgrana lamenta que la percepción externa distara tanto de su realidad diaria, marcada por un trabajo físico extenuante. “La gente no sabía nada de esto. Pensaban: ‘Si no publica nada en redes sociales, es que no hace nada’. Pero trabajé durísimo, hacía dos o tres sesiones de entrenamiento al día, tenía un curso de preparación… Era increíble lo que hacía, prácticamente no tenía vida, no veía a mis amigos”.

El desgaste emocional, sumado a la presión mediática, terminó por afectarle de forma profunda: “Cuando leía todo lo que salía en la prensa, pensaba: ‘¿Cómo pueden pensar eso de mí? Yo no soy así, el dinero no me motiva’. Solo quería jugar al fútbol”.

Messi, Suárez y Luis Enrique

El central francés también recuerda cómo fue jugar al lado de dos leyandas como Messi y Luis Suárez. "Si no lo hubiera conocido personalmente, no me habría gustado Luis Suárez. ¿Messi? su mera presencia en el campo cambiaba los partidos.".

Umtiti recordó, asimismo, la remontada ante el PSG y cuál fue la clave: "Luis Enrique se metió en nuestras cabezas. Toda la ciudad de Barcelona sabía que era posible".