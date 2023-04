Umtiti tiene un duro competidor para fichar por el Inter

En la órbita de los italianos existe otro candidato: Tosin Adarabioyo El Inter contemplaba la opción Umtiti pero Adarabiyo es más joven

Hace algunas semanas, desde Italia, se hablaba de la posibilidad de que el Inter de Millán estuviera interesado en Umtiti para reforzar el centro de la defensa y suplir la baja del eslovaco Skriniar. Según ‘La Gazzetta dello Sport’, los nerazzurri estarían en disposición de asumir su salario, rebajado tras su última renovación, siempre y cuando él consiguiera la carta de libertad.

Sin embargo, en la órbita de los italianos existe otro candidato que desde hace varios meses está su radar y parece incluso agradar más a sus dirigentes. Se trata de Tosin Adarabioyo, zaguero inglés del Fulham, considerado una de las perlas de la Premier League por edad, calidad y situación contractual. El central, de 25 años y un valor de mercado de 15 millones de euros según el portal Transfermarket, ha jugado esta temporada diecinueve partidos de liga, con un total de 1904 minutos y un gol, además lleva cuatro encuentros siendo una pieza más que clave en el equipo ya que ha recuperado la titularidad en su club, algo que incluso le ha valido para estar incluido en el equipo de la semana tras su buen papel ante el Leeds. Además, la pasada temporada en la Championship también fue uno de los jugadores más destacados, siendo elegido en el once ideal de la campaña 21-22.

Tosin Adarabioyo, jugador del Fulham | efe

Velocidad y juego aéreo

Entre sus cualidades destaca su 1,96 de altura, su velocidad, buena calidad de balón y gran dominio del juego aéreo. Características que no han pasado desapercibidas para el Inter y que pueden suponer un escollo para que Umtiti termine siendo el elegido. Además, Adarabioyo termina contrato con su club y no ha renovado, por lo que aún hace más interesante su fichaje no solo para los italianos, sino para muchos equipos europeos ya que su intención es salir libre este verano a un equipo que le aporte un paso adelante en su carrera.

El Inter es consciente de la oportunidad que tiene ante sí, es por ello que desde hace tiempo están monitorizando y siguiendo muy de cerca los pasos del británico, quien ahora mismo se postula como uno de sus candidatos favoritos, por encima casi del propio Umtiti quien podría quedarse fuera de la terna ante tan duro competidor.