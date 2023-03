¡Umtiti, dispuesto a volver al Barça si el club no puede fichar!

El central está recuperando sus mejores sensaciones en el Lecce y su prioridad sería regresar al Camp Nou El área deportiva no cuenta con él y están convencidos de que puede darse un traspaso

Samuel Umtiti estaría encantado de regresar al Barça y se ofrece como solución en el caso de que el club blaugrana no pueda fichar en este mercado de verano a causa del límite salarial. El Barça anda buscando un central de perfil zurdo y el jugador francés se ha reencontrado en Italia recuperando su mejor versión y siendo fiable físicamente. Umtiti tiene ofertas encima de la mesa, pero no tomará decisión alguna hasta que el club blaugrana no le exprese claramente que no le quiere.

El Barça consiguió ceder a Umtiti al Lecce en una operación de riesgo en la que asumía pagar la totalidad de la ficha rebajando cantidades por partido jugado. Lo hizo con la convicción de que Umtiti podía recuperarse y así ha sido, por lo que recuperará una buena parte del salario del futbolista francés esta temporada. El área deportiva está muy satisfecho del rendimiento y sacrificio del futbolista, pero la decisión de no contar con él parece clara y así se le comunicará para que se busque equipo ya de forma definitiva este verano.

De hecho, en el Barça se está trabajando para la llegada de un central con perfil zurdo y las negociaciones para firmar a Íñigo Martínez están muy avanzadas aunque habrá que ver si su ficha puede entrar dentro del límite salarial del próximo proyecto. Hoy por hoy sería la única duda. La idea del club blaugrana es vender tanto a Umtiti como a Lenglet de forma definitiva, aunque habrá que ver cómo evoluciona la planificación en función de la cifra que deba rebajar el club en cuanto a salarios.

Umtiti está muy agradecido al Barça por la paciencia que tuvieron con él y, por ello, acordó renovar hasta el 2026 repartiendo el salario que tenía ya pactado en varias temporadas. Este gesto hizo que el club no le rescindiera contrato y se le ayudó a tener una salida a una liga de nivel este verano. Ahora, Umtiti debe decidir su futuro y priorizaría volver pero si no le quieren estudiará ofertas. Y tiene alguna importante lo que descartaría que se quedara en el Lecce, un club que solo puede aspirar a retenerle como cedido si el Barça paga una parte proporcional de su ficha.

En el Barça ya han recibido el interés de varios clubs y existe la convicción de que Umtiti puede salir dejando algún pequeño traspaso de por medio. No hará falta ni darle la carta de libertad siempre que siga manteniendo el nivel físico y deportivo de los últimos meses.