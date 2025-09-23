Umtiti: "Dembélé no se dio cuenta de que estaba en el Barça"

Samuel Umtiti, ex futbolista del FC Barcelona y actualmente comentarista de DAZN, reveló algunas curiosidades sobre su compañero Ousmane Dembélé. El zaguero fue uno de los apoyos que tuvo Dembélé en sus inicios en el club blaugrana.

Umtiti desveló los problemas que a veces tenía su compañero con los horarios. "Te apoyé, estoy muy contento, has progresado mucho. Sabemos que hubo retrasos, que no fuiste riguroso", dijo entre sonrisas.

El defensa reflexionó sobre la etapa de Dembélé en el FC Barcelona, que fue muy irregular y que Ousmane "no podrá decir lo contrario". Uno de su grandes problemas era la puntualidad y que en alguna ocasión "tuve que llamarlo por la mañana para ver si estaba despierto, si sabía que el entrenamiento era por la mañana".

El campeón del mundo en 2018, ya retirado desde este verano, disculpó a Dembélé por su forma de ser: "Era despreocupado dentro y fuera del campo".

El problema principal, según Umtiti, fue que el delantero no valoró lo suficiente lo que significaba jugar en el Barça. "No se dio cuenta de que estaba en el Barcelona. Es un chico muy bueno, pero no se dio cuenta. Es como si fuera a jugar a la ciudad de al lado, ese es Ousmane", concluyó.

Umtiti estaba muy feliz por su amigo igual que los medios franceses ya que se convirtió el sexto galo en recibir el Balón de Oro, siguiendo los pasos de Raymond Kopa (1958) y continuada por Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinédine Zidane (1998) y Karim Benzema (2022).