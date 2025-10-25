El último recado de Lamine Yamal al madridismo antes del clásico en su Instagram

El FC Barcelona disputa este domingo el clásico liguero contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu (16:15 horas). Un encuentro en el que los culers llegan a dos puntos de distancia de los blancos, que son líderes con 24 unidades en su casillero.

En la previa del partido, Lamine Yamal ha sido protagonista por sus declaraciones fuera de los terrenos de juego, avivando los ánimos de ambos sectores. A pesar de tener 18 años, el delantero ya tiene mucha experiencia en este tipo de escenarios: son siete clásicos en los que ha participado con dos goles y tres asistencias repartidas.

Desde algunos sectores madridistas ya informan de que el vestuario blanco empiezan a estar cansados de la actitud del blaugrana. Lo cierto es que Lamine ha demostrado que se le da bastante bien jugar contra el Real Madrid. Gran parte de responsabilidad de que el Barça ganase los cuatro clásicos de la temporada pasada es suya.

Esta noche, a menos de 24 horas de que el balón empiece a rodar en el césped del Santiago Bernabéu, Lamine Yamal ha enviado un último recado a la afición madridista a través de sus redes sociales. El delantero catalán ha publicado una historia en su Instagram en la que se le ve celebrar un gol ante el Madrid en el 0-4 liguero de la temporada pasada con la afición blanca de fondo profiriéndole insultos de toda clase, además de cortes de manga.

La última historia de Lamine Yamal en Instagram antes del clásico / Lamine Yamal

Como ya ha sucedido en la previa de algunos partidos importantes, Lamine también ha publicado un vídeo con algunos de sus mejores momentos con la camiseta del Barça y de carácter motivacional que dice lo siguiente:

"El jugador que sale del barrio no compite por fama, compite por futuro. No juega para los focos, juega para no volver atrás. La verdadera pasión no está en el estadio, está en las miradas de quienes nunca dejaron de creer. Y cuando marca no celebra por ego, celebra porque sabe que ese gol puede cambiarlo todo para él, para su gente y para su barrio. El miedo lo dejé en el parque de Mataró hace tiempo".