El último pulso entre el Barça y Rakuten antes del viaje a Japón

El Barça viajará a Japón para completar su gira por Asia... pendiente de unos últimos flecos; un último pulso de desconfianzas mutuas después de los acontecimientos de los últimos días y que son el último escollo para que finalmente vuelva a aparecer en la web del Barça el amistoso contra el Vissel Kobe, tal y como sucede en la web del club nipón, de donde nunca desapareció.

El Barça se plantó y dijo que no viajaba, alegando incumplimiento de contrato, pues no había recibido el importe del pago de su gira por Asia vinculado a este partido. Sí que recibió los 10 millones de euros para los encuentros de Corea del Sur frente al Seoul y el Daegu; pero no los 5 millones que desencadenaron la crisis.

Rakuten, antiguo patrocinador del club y firma implicada en el amistoso de Kobe (las entradas se distribuyen a través de su plataforma) decidió dar un paso adelante y hacerse cargo de la cantidad pendiente de pago, consciente de que podía verse abocados a una serie de problemas penales, además del daño reputacional sufrido para las firmas relacionadas con el bluff.

Garantías para todos

Pero el Barça, disgustado por la situación que, indudablemente, también ha dañado a su imagen, y sobre todo desconfiado por la posibilidad de que finalmente se encontrara con un impago ya aterrizado en el País del Sol Naciente , exigió las máximas garantías antes de despegar. Esto es, que Rakuten abonara los 5 millones pendientes antes de subirse al avión.

El baile de desconfianzas siguió por parte de Hiroshi Mikitani, el CEO de Rakuten, y sus ejecutivos. No estaban dispuestos a abonar la cantidad hasta que no tuvieran la certeza de que el Barça estaba en el avión y volando hacia Japón.

Para acabar de aderezar el asunto, la plantilla mostraba su malestar por una situación tan surrealista y que han aceptado con un cierto punto de enfado, ironía e incredulidad. Una situación que podía poner en peligro, incluso, la segunda parte de la gira por Corea.

¿Quién desenfunda primero?

Y en este pulso se mantiene la gira azulgrana. ¿Pagas tú primero o subo yo antes al avión? Casi como en las películas de 'Misión Imposible', todo parece pendiente de que se reciba la transferencia sobre la escalerilla del avión... Ya sea esta misma tarde-noche del jueves o mañana vierne.

En estos momentos la plantilla se encuentra en 'estado de alerta', con todo preparado para viajar cuanto antes si finalmente llega el dinero. El cuerpo técnico azulgrana está rehaciendo sus planes de trabajo una y otra vez para sacar rendimiento de una pretemporada que parecía idílica y se ha vuelto una locura.

Por su parte, los ejecutivos del Barça, desde Kobe y desde Barcelona, están intentando resolver los problemas logísticos provocados por la demora; para empezar, que se reactive el 'slot' para que el vuelo chárter pueda salir con destino a Japón. Y los aficionados japoneses siguen pendientes de confirmar si sus entradas son buenas o tienen que reclamar su reembolso. Continuará...