Un último paseo (lluvioso) por Corea del Sur

El Barça pareció estar jugando ante un rival de esos amateurs que elegía Cruyff en Holanda para, más que nada, ir probando cosas. Flick hizo lo mismo y puso a Dro de titular, además de una pareja de centrales formada por Araujo y Gerard Martín. Era lo que tocaba. Último paseo, en todos los sentidos, por Corea del Sur.

Daegu FC - FC Barcelona AMISTOSO Daegu FC 0 5 FC Barcelona Alineaciones DAEGU FC Oh Seunghoon, Sungwon, Jinhyuk, Joosung, Jaewon, Chiin, Hyuncheol, Jeonghyun, Geovani, Cesinha y Lamas. También jugaron Jung, Pinheiro, Da Silva, Kwon, Jeong, Han, Han II, Sim, Lee Rim, Kim, Jo, Yongraee, Jukong y Carlos. FC BARCELONA Joan Garcia, Koundé, Araujo, Gerard Martin, Balde, De Jong, Gavi, Dro, Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha. También jugaron Szczesny, Èric Garcia, Cubarsí, Christensen, Jofre Torrents, Casadó, Pedri, Olmo, Bardghji, Rahsford, Toni Fernández y Kochen.

Gavi celebro dos goles en Daegu / VALENTÍ ENRICH

Que quede claro que escribir esta crónica fue como estar escribiendo bajo la ducha. Da igual que llueva o no (el agua empezó a caer un cuarto de hora antes del partido y no volvió) porque la humedad seguía siendo insoportable y convertía la piel en ríos de sudor. Desde el primer poro que nace en la coronilla hasta el último que acaba en el dedo meñique del pie. El orden lo ponen ustedes.

Gavi hizo un doblete en Daegu / VALENTÍ ENRICH

Era, básicamente, horroroso. Así que imagínense, si viven en un clima mediterráneo (esta web la leen en todos lados), el calvario que supone para quien escribe desde la grada del Daegu Stadium y, sobre todo, la tortura que supone para los 'foteros' sin techo que lo hacen desde los alrededores del césped. Con la amenaza de lluvia latente.

Otra cosa: fuera daba la sensación de que las más de 66.000 localidades estarían prácticamente todas ocupadas. Colas y colas. Una vez dentro, y a falta de quince minutos para el inicio, la sensación era de vacío. Eso sí, sonó el himno del Barça tres veces. Las noticias apuntaban a que estaría lleno, al parecer estaban todos en YouTube. En D-Drive son unos genios vendiendo entradas.

En fin, que a Flick ya le va bien, como pasaba cuando el equipo iba, como decíamos, con Johan a Holanda de pretemporada, jugar contra equipos no tan exigentes como suele pasar en Estados Unidos porque aquí el objetivo no es ganar, que también, sino prepararse bien. Esto está más lejos, eso es cierto.

Lamine Yamal jugó bien el primer tiempo / VALENTÍ ENRICH

Joan tuvo algún susto nada más arrancar el partido porque, como manda la norma, el Barça juega con la línea defensiva pegada al área rival (entiendan la exageración). Todo eran fueras de juego. Más tarde tuvo una salida que pudo costar un gol, nada grave.

A los cinco minutos, la afición ya había ovacionado tres veces a Lamine Yamal, pero lo hizo de forma especial cuando dejó solo a Lewandowski, que controló demasiado abierto. Y aún más cuando, aburrido del ambiente, se la jugó solo y estuvo a punto de hacer un gol enorme, pese a la debilidad del rival. Todo eran oooooos.

De la jugada que decíamos de Joan Garcia nació, paradójicamente, el primer gol blaugrana. Pelota para Lamine, que, harto, driblió y se la puso en la frontal para Gavi. Recorte y barraca con la zurda. Este tío es oro. Hwang, nada que ver con Juan, solo aplaudió.

Luego Lamine siguió disfrutando, Dro dejó detallitos, Raphinha como si estuviera jugando la Champions, Lamine un caño y otros ooooos. Al final la cogió el brasileño, que se le puso a Gerard Martin y el catalán al polaco con un asistencia chula-chula. El segundo.

El público lo aplaudía todo y es normal porque, seguramente, en 45 minutos, y esto no es una falta de respeto ni ir subidito por seguir al Barça, al Daegu FC le cuesta algo más la cosa: son colistas y ya han bajado de categoría. Era dos deportes distintos y Dro falló un gol cantando. El tercero volvió a ser de Gavi. A ver quién lo quita del once y en la base. De Jong tiembla. En la segunda no salió.

Quien entró fue Casadó, en boca de muchos, pero querido por todos. Obviamente, también por su fútbol. En la segunda parte el árbitro perdonó la tarjeta a Sim, pero ello no impidió que que Toni Fernández hiciera el tercero solo ante Hwang. Empezó a llover fuerte, muy fuerte. El partido bajó de intensidad, pese a las ganas de quienes lo intentaban sobre el césped. Calor de agosto, lluvia de otoño.

Rashford, que lo llevaba buscando desde el inicio de la gira, mojó mojado. Asistencia de Èric Garcia y definición de primeras impecable con la derecha. Ya lo tiene. Y que cumpla muchos más. A última hora, Cubarsí se marchó tras tirarse al suelo. ¡Alerta! ¡¡Árbitro!! ¡¡El final!!

Una muy pobre entrada

Todo apuntaba a que el Daegu Stadium presentaría un ambiente de lujo porque los alrededores del campo estaban llenos de aficionados haciendo cola. Ya fuera para entrar o para consumir en las paradas de comida y bebida que se instalaron en el exterior. Sin embargo, a la hora de la verdad la entrada fue muy pobre. Ni siquiera se alcanzó la mitad del recinto. La previsión de lluvia, como así fue, y el momento deportivo malo del conjunto local no ayudó. Por megafonía dijeron 45.183; no había más de 25.000 personas. Eso, o el estadio tenía capacidad para 45.000.