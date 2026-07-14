El último mensaje de Julián Álvarez, ¿otro guiño al Barça?

El nombre de Julián Álvarez sigue monopolizando la actualidad del mercado blaugrana. Mientras el FC Barcelona mantiene viva su oferta para intentar 'sacarlo' del Atlético de Madrid, el delantero argentino ha vuelto a revolucionar las redes sociales con un mensaje que los aficionados culés no han tardado en interpretar como un nuevo guiño a su posible desembarco en el Spotify Camp Nou.

El atacante de la Albiceleste fue decisivo en el triunfo de Argentina frente a Suiza en los cuartos de final del Mundial. Con el partido abocado a los penaltis, Julián apareció en el minuto 112 de la prórroga para romper el empate y encarrilar una victoria que terminaría siendo por 3-1 con un golazo digno de crack mundial. Horas después, el delantero compartió en sus redes sociales una imagen celebrando ese tanto acompañada únicamente por una frase: "A seguir soñando".

Una publicación aparentemente inocente y eufórica por el resultado deportivo que, sin embargo, ha provocado un auténtico terremoto entre los seguidores del Barça. El motivo hay que buscarlo en las declaraciones que el propio Julián realizó al inicio del Mundial, cuando admitió que prefería una salida del Atlético para "cumplir mi sueño". Desde entonces, la palabra ha quedado inevitablemente asociada al gran objetivo que persigue Deco para reforzar el ataque blaugrana.

Laporta mantiene viva la operación

Mientras tanto, el presidente Joan Laporta volvió a pronunciarse sobre la operación este lunes desde Dallas, donde aterrizó para presenciar la semifinal entre España y Francia. El máximo dirigente blaugrana dejó claro que el club mantiene su propuesta sobre la mesa, aunque también quiso marcar distancias respecto a una negociación que continúa completamente bloqueada.

"No vamos a bailar la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo. Hemos hecho una oferta, que no es sine die, no es ilimitada. Diremos hasta cuándo la mantenemos vigente. La hemos hecho con la voluntad de fichar al jugador. Les gusta mucho al entrenador y a la dirección técnica", aseguró Laporta.

El presidente también quiso rebajar cualquier posible tensión institucional con el Atlético de Madrid tras las últimas semanas de enfrentamientos públicos y la denuncia presentada por el club rojiblanco ante FIFA y RFEF. "Hablamos muy claro. Entiendo que tenemos muy buena relación. En cuanto a la oferta, se lo aclaré. No hemos presionado más. La oferta está vigente, se quedó ahí. No voy a hablar más de este tema", sentenció.

El Barça mantiene a Julián como la gran prioridad para ocupar el vacío dejado por Robert Lewandowski, aunque es plenamente consciente de la enorme dificultad del fichaje. Mientras los despachos siguen trabajando en la operación, cualquier gesto del delantero argentino se analiza con lupa. Y esta vez, una simple frase ha bastado para volver a encender el que ya es también el sueño del barcelonismo.