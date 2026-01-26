El último lujo de Robert Lewandowski: un yate de 8 millones de euros

El futuro de Robert Lewandowski en el FC Barcelona está en el aire, pero el delantero polaco sigue plenamente centrado en ayudar al equipo a firmar una temporada histórica, algo que pasa por volver a levantar la Champions League once años después. Lewandowski no piensa en el futuro, sino en el presente, y así lo demuestra día a día.

Alejado de los terrenos de juego, el delantero polaco, profundamente enamorado de Barcelona, se ha incorporado oficialmente a la familia de embajadores de Sunreef, un astillero líder mundial fundado en 2002 en Polonia y especializado en el diseño y la fabricación de catamaranes de lujo.

El '9' del Barça no ha perdido el tiempo y ya ha realizado su primer pedido: el catamarán 80 Sunreef Power NEXT, un yate que encarna la elegancia y la innovación.

El precio de este tipo de embarcación, incluyendo las versiones modernas y las opciones de personalización, suele situarse por encima de los 8 millones de euros. No obstante, en el caso de los yates de segunda mano, los precios suelen oscilar entre los 4 y 5 millones de euros.

El yate de Robert se distingue por sus lujosas instalaciones, que incluyen un garaje especialmente diseñado para motos de agua y un Ocean Lounge ideal tanto para la práctica de deportes acuáticos como para disfrutar del sol en total comodidad.

Además, el yate cuenta con múltiples espacios al aire libre, destacando un amplio flybridge que ofrece el lugar perfecto para cenar, relajarse y admirar el horizonte.

Así es el nuevo yate de Robert Lewandowski / Sunreef

El delantero del Barça se ha pronunciado sobre su nueva adquisición e incorporación a la familia de embajadores de Sunreef: "Es perfecto para mí. Llevo un tiempo siguiendo esta marca y creo que realmente destaca. Se centran en el estilo y la creatividad, pero también son dinámicos y conectan a la perfección con el mundo del deporte".

"Uno de mis planes a largo plazo es pasar más tiempo en el agua. Investigué un poco y ahora puedo decir que he encontrado el yate perfecto para hacer realidad este sueño", compartió.