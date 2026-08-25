El último compromiso de Julián Álvarez al Barça

El culebrón Julián Álvarez apunta a extenderse hasta el 1 de septiembre, el último día de mercado. El delantero argentino mantiene firme su postura de solo querer jugar en el Barça, mientras que el Atlético ya valora traspasarlo por 150 millones de euros, pero no al conjunto azulgrana.

La 'Araña' sigue casado con el Barcelona, su único deseo. Catalunya Radio anunció que en las últimas horas que el jugador reiteró a los responsables del Barça su deseo aguantar la presión, esperando derribar el muro del Atlético de Madrid. Al mismo tiempo, de forma más pública, se le atribuye un gesto en las redes que reitera este compromiso. Dio me gusta a un vídeo de TikTok en el que se le vincula con el FC Barcelona.

La relación entre Julián Álvarez y el Atlético de Madrid se ha vuelto insostenible. El jugador de 26 años recibió una sonora pitada en su vuelta al Metropolitano y tuvo que marcharse solo a los vestuarios tras el encuentro contra el Villarreal, mientras sus compañeros agradecían el apoyo de la afición. Esa tensión latente ha llevado al club rojiblanco a plantearse una posible venta de su estrella por 150 millones de euros, pero no a cualquier equipo.

Los colchoneros mantienen la puerta cerrada al FC Barcelona y abierta para el Arsenal. El Atlético está dispuesto a escuchar la oferta del club inglés, que confía en que puede llegar a un acuerdo con el conjunto madrileño antes del cierre del mercado. No obstante, los 'Gunners' no realizarán una propuesta formal hasta que Julián no abra la posibilidad de regresar a la Premier League.

La 'Araña' solo quiere vestir la camiseta del FC Barcelona, pese al interés del Arsenal, que aparece como vía de salida. El delantero argentino, que regresó a los terrenos de juego el pasado domingo tras el Mundial, en el que expresó públicamente su deseo de salir del Atlético, continúa con sus 'guiños' virales al Barça. Este pasado lunes, Julián dio me gusta a un vídeo de TikTok en el que aparece mirando al cielo, donde está él celebrando un gol con la camiseta azulgrana.

A una semana exacta para el cierre del mercado, el campeón del mundo en 2022 apura sus opciones de cumplir su sueño. El FC Barcelona, por su parte, trata de convencer al Atlético de Madrid, reacio a vender a su estrella a uno de sus rivales ligueros. En segundo plano aparece el Arsenal, que confía en llegar a un acuerdo con el club rojiblanco, pese a que Julián, por el momento, rechaza volver a Inglaterra.