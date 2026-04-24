El último guiño de Kees Smit al Barça: "Si me piden negociar, estoy dispuesto"

Hace semanas que el nombre de Kees Smit se asocia al Barça. El momento de inflexión fue cuando Koeman detectó que tenía entre manos a un jugador especial y se lanzó a la piscina con una comparación arriesgada.

“Tengo que medir bien mis palabras, pero entrené a Pedri en el Barcelona y veo rasgos suyos en Kees Smit. Los giros, la capacidad de manejar ambos pies, la visión de juego… es lo mismo que percibí en Pedri en aquel momento. Lo que está mostrando a una edad tan temprana es increíble”, afirmó el seleccionador de Países Bajos sobre el joven talento del AZ Alkmaar, de 19 años, que en su día eliminó a Lamine en la Youth League.

“Si logra alcanzar siquiera la mitad de lo que ha conseguido Pedri en su carrera, en Holanda estaremos más que satisfechos”, añadió.

Smit se tomó, entonces, con humor la comparación: "Si él lo cree, quizá lo sea. No me la esperaba. Creo que es una buena comparación, pero entiendo que a la gente le haya parecido un símil algo extraño. Antes era De Bruyne y ahora soy Pedri o Frenkie de Jong".

Se deja querer por el Barça

Desde ese momento, el futbolista se ha dejado querer por e Barça cada vez que le preguntan. En noviembre 'Sky Sport' señaló que tanto el Barça como el Madrid seguían de cerca al jugador. De hecho, según estas informaciones, el AZ estaría abierto a venderlo este mismo verano por una cifra bastante asequible, ligeramente superior a los 25 millones de euros. Consciente de ello, Smit ya no disimula su intención de jugar en un grande cuanto antes. "Si me piden negociar, estoy totalmente dispuesto a hacerlo. Desde luego, tengo tiempo para ello", señaló a ESPN sobre un posible interés del Barça.

Lo hizo tras lograr la Copa con el AZ. Smit ya había dejado claro hace unos meses su predisposición por el club azulgrana. "Veo casi todos los partidos del Barcelona. Es, simplemente, mi club favorito", explicó el neerlandés en una entrevista a 'ESPN'. Smit también explicó en una entrevista en YouTube para Supergaande que "me gustaba mucho ver al Barça, crecí viendo jugar a Iniesta o Messi, que los tengo como dos referentes”.