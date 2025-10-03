El último guiño de Julián Álvarez al FC Barcelona

Julián Álvarez es uno de los futbolistas que el FC Barcelona tiene en su radar. El delantero del Atlético de Madrid pasó por un test de la ESPN en el que eligió a varios jugadores barcelonistas como sus favoritos en diferentes categorías. Julián se decantó por futbolistas argentinos o con un legado blaugrana.

Messi centró la mayoría de las respuestas, al mejor definidor, mejor jugador de todos los tiempos y mejor jugador en la historia de LaLiga. Iniesta fue destacado como el mejor constructor del juego y Neymar como el regateador más destacado.

El cupo de respuestas continuó con el 'Cuti' Romero como mejor defensa, el mejor portero fue para el Dibu Martínez y el futbolista con más aura, su compañero en el Atlético de Madrid, Antoine Griezmann.

De sus respuestas quedó claro el estilo de juego que más le gusta y éste es el del FC Barcelona. Pese a ello, se trató de un simple test ya que la 'Araña' tiene un vínculo con el Atlético de Madrid hasta el 2030 con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Eso sí, a sus 25 años, tiene mucha carrera por delante y no puede descartarse ningún escenario de futuro. Ya despuntó con Pep Guardiola en el Manchester City, si bien fue relegado por Erling Haaland. Su papel creció en la Argentina campeona del mundo y es el crack indiscutible del Atlético de Madrid.

Hoy por hoy, soñar con Julián Álvarez en el Barça se antoja una quimera, pero sus gustos futbolísticos han quedado claros y esto juega a favor del Barça.