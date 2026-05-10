El último gol al Madrid en el Camp Nou ya 'valió' una liga

Ha llovido, y mucho, pero el nombre de Kessié sigue llevándonos a aquel gol agónico que daba la victoria a los de Xavi y dejó más de media liga 22/23 encarrilada. Tres años después, el Camp Nou volverá a vivir este domingo un clásico en el que, en esta ocasión, puede certificar el título matemáticamente. Sería la tercera liga en cuatro años desde aquella temporada en la que el marfileño ayudó a iniciar esta racha de dominio doméstico.

Era la jornada 26 de un 19 de marzo de 2023. El Barça reinaba en la clasificación con 65 puntos, y solo 8 goles encajados, con nueve de ventaja sobre el Madrid. La visita blanca llegaba, además, con cierto aire de revancha para los azulgranas: llevaban tres años sin ganar al eterno rival y cuatro sin hacerlo en el Camp Nou.

Fue un partido vibrante. Los de Ancelotti golpearon primero con un gol en propia puerta de Araujo. Sergi Roberto igualó al filo del descanso y la tensión se mantuvo hasta el final. Asensio llegó a celebrar el que parecía el gol definitivo en el 81', pero el VAR lo anuló por fuera de juego. Y entonces apareció el héroe inesperado: Kessié, que salía desde el banquillo, desató la locura en el Camp Nou con un gol en el añadido que ampliaba el liderato hasta los doce puntos.

Pese a que quedaban el mismo número de jornadas por disputarse, el golpe psicológico de aquella derrota para el Madrid, sumado a una distancia ya de por sí inalcanzable, resultó definitivo para que el Barça volviera a levantar el título por primera vez desde 2019. También sirvió para romper la mala racha en los clásicos, después de aquella travesía por el desierto en los primeros años de la era post Messi.

Franck Kessie tras marcar en el Clásico ante el Real Madrid / Valentí Enrich

En los dos años de exilio en Montjuïc, durante las temporadas 23/24 y 24/25, el Barça vivió una de cal y otra de arena. En la primera, fue en la jornada 11 cuando Bellingham firmó un doblete para remontar el tanto inicial de Gündogan, con un segundo gol especialmente doloroso, ya pasado el minuto 90.

Un año después, con la llegada de Flick, las tornas cambiaron. El Barça llegaba como campeón simbólico a falta de tres jornadas de Liga y logró darle la vuelta a un 0-2 en contra en el primer cuarto de hora, en un partido que terminó 4-3 y que puso la guinda a una temporada extraordinaria, en la que los azulgranas ya habían ganado los tres clásicos anteriores: la ida en el Bernabéu, la Supercopa de España y la final de Copa un mes antes.

Tres años después, el Camp Nou vuelve a recibir al Madrid en un escenario con ciertos paralelismos. Son muchos los jugadores que vivieron desde el césped aquella noche y que aún siguen en la plantilla. De hecho, de los titulares en aquel encuentro, más allá de Busquets y Sergi Roberto, el bloque se mantiene. A la mística de este encuentro se le suma el aliciente de poder vivir otro gran espectáculo y, sobre todo, la opción de celebrar el título ante el eterno rival en el regreso definitivo al feudo culé.