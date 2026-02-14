El último 'fichaje' del Barça para mejorar el rendimiento de la plantilla

El rendimiento deportivo depende de varios factores, como la alimentación, aunque también juega un papel muy importante el sueño y el descanso de los jugadores. Por este motivo, Hansi Flick ha querido meter mano en este aspecto y ha incorporado al staff a una especialista para mejorar el rendimiento de Lamine Yamal, Dani Olmo, Fermín y compañía en el primer equipo del FC Barcelona.

Según ha podido saber SPORT, se trata de Anna West, fundadora de Sleep2perform y especializada en elaborar "estrategias prácticas que puedan ayudar a las personas a cambiar los malos hábitos".

El Barça no es el primer club de fútbol con el que trabaja, pues ya lo ha hecho con el Arsenal o el Milan, aunque también ha colaborado con empresas, deportistas olímpicos e incluso con el ejército, señala en su web.

En realidad, tiene todo el sentido del mundo contar con una doctora en sueño porque los jugadores viven en distintos horarios vitales, según el día. Cuando juegan a las 21 horas, por ejemplo, un horario habitual tanto en liga como en Champions, suelen irse a dormir de madrugada y más tarde que las demás noches.

Por eso, Flick quiere tener controlado el descanso de sus futbolistas, igual que lo hace con la comida, y controlar sus rutinas previas a meterse en la cama. "El 50% de los deportistas de élite duermen mal y el 28% experimenta una somnolencia diurna significativa", señala la empresa de West, además de que "el 70% duerme peor en casa el día de partido".

Por eso, apunta que su trabajo se centra en "garantizar que el conocimiento sobre el ritmo circadiano, el sueño, el estrés y el rendimiento no se quede en los artículos académicos, sino que se transforme en estrategias implementables", para "usar el sueño como un potenciador continuo del rendimiento".

Hace tan solo unos días, por ejemplo, Raphinha reconocía que Lamine Yamal suele estar cansado por la mañanas, precisamente por una dinámica tóxica antes de acostarse: "Se va a dormir tarde. No porque se vaya de fiesta, sino porque está con el teléfono", señalaba el brasileño.

Por otro lado, Pau Cubarsí reconocía hace unos meses que su media de sueño está en las 10 horas. Las declaraciones, aunque sorprendieron a muchas personas que no conocían esta necesidad del central, no son nada extraño, ya que se trata de una persona muy joven con un gran gasto energético diario debido a su faceta como deportista de élite.